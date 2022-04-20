ru ua
Ср, 20 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Як переселенцям отримати 2000-3000 гривень допомоги: інструкція ПриваБанку

Новость на русском →
Україна, Середа 20 квітня 2022 14:58
Як переселенцям отримати 2000-3000 гривень допомоги: інструкція ПриваБанку Фото: переселенці можуть отримати 2000-3000 гривень допомоги (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В Україні виплачують по 2000-3000 гривень допомоги для внутрішньо переміщених осіб. У ПриватБанку розповіли, як отримати кошти на картки єПідтримка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.

Для кого?

Для українців та їх дітей, які через війну покинули домівки і раніше не мали статут ВПО.

Як часто будуть виплати?

Виплати для ВПО будуть нараховуватися щомісячно в розмірі 2000 грн для дорослих та 3000 грн для дітей.

Як відкрити картку єПідтримка?

У Приват24 виберіть меню Гаманець - Додати картку - єПідтримка.

Куди можна витрачати гроші?

Клієнти ПриватБанку можуть отримати допомогу на картку єПідтримка банку, та витратити на будь-які категорії товарів або ж зняти готівку.

Як отримати послугу для ВПО в застосунку Дія?

  • Зайдіть у Дію та натисніть Послуги - Отримати статус ВПО.
  • Вкажіть своє поточне місцеперебування, підтвердьте геолокацію та натисніть Продовжити. Геолокоція потрібна лише один раз.
  • Якщо маєте дитину, можете отримати статус переселенця і для неї - свідоцтво про народження підтягнеться в Дію або ж ви можете додати його вручну Якщо ж дітей у вас немає, натисніть Зареєструватися без дітей.
  • Виберіть картку єПідтримка ПриватБанку.
  • Вкажіть, яка допомога вам необхідна (потреби в медичному обслуговуванні, освіті або ж гуманітарці) та залиште контактні дані. Щойно з’явиться можливість допомогти, з вами зв’яжуться представники соцзахисту.

Як повідомляло РБК-Україна, у "Дії" з'явилась можливість подати заявки на отримання статусу внутрішньо переміщеної особи (ВПО) та отримання фінансової допомоги.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПриватБанк
NEWS
56-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
56-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Як впаде економіка України через війну і чим заповнити ці втрати
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Як впаде економіка України через війну і чим заповнити ці втрати