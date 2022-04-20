Як переселенцям отримати 2000-3000 гривень допомоги: інструкція ПриваБанку

В Україні виплачують по 2000-3000 гривень допомоги для внутрішньо переміщених осіб. У ПриватБанку розповіли, як отримати кошти на картки єПідтримка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку .

Для кого?

Для українців та їх дітей, які через війну покинули домівки і раніше не мали статут ВПО.

Як часто будуть виплати?

Виплати для ВПО будуть нараховуватися щомісячно в розмірі 2000 грн для дорослих та 3000 грн для дітей.

Як відкрити картку єПідтримка?

У Приват24 виберіть меню Гаманець - Додати картку - єПідтримка.

Куди можна витрачати гроші?

Клієнти ПриватБанку можуть отримати допомогу на картку єПідтримка банку, та витратити на будь-які категорії товарів або ж зняти готівку.

Як отримати послугу для ВПО в застосунку Дія?

Зайдіть у Дію та натисніть Послуги - Отримати статус ВПО.

Вкажіть своє поточне місцеперебування, підтвердьте геолокацію та натисніть Продовжити. Геолокоція потрібна лише один раз.

Якщо маєте дитину, можете отримати статус переселенця і для неї - свідоцтво про народження підтягнеться в Дію або ж ви можете додати його вручну Якщо ж дітей у вас немає, натисніть Зареєструватися без дітей.

Виберіть картку єПідтримка ПриватБанку.

Вкажіть, яка допомога вам необхідна (потреби в медичному обслуговуванні, освіті або ж гуманітарці) та залиште контактні дані. Щойно з’явиться можливість допомогти, з вами зв’яжуться представники соцзахисту.

Як повідомляло РБК-Україна, у "Дії" з'явилась можливість подати заявки на отримання статусу внутрішньо переміщеної особи (ВПО) та отримання фінансової допомоги.