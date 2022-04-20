Як переселенцям отримати 2000-3000 гривень допомоги: інструкція ПриваБанку
В Україні виплачують по 2000-3000 гривень допомоги для внутрішньо переміщених осіб. У ПриватБанку розповіли, як отримати кошти на картки єПідтримка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.
Для кого?
Для українців та їх дітей, які через війну покинули домівки і раніше не мали статут ВПО.
Як часто будуть виплати?
Виплати для ВПО будуть нараховуватися щомісячно в розмірі 2000 грн для дорослих та 3000 грн для дітей.
Як відкрити картку єПідтримка?
У Приват24 виберіть меню Гаманець - Додати картку - єПідтримка.
Куди можна витрачати гроші?
Клієнти ПриватБанку можуть отримати допомогу на картку єПідтримка банку, та витратити на будь-які категорії товарів або ж зняти готівку.
Як отримати послугу для ВПО в застосунку Дія?
- Зайдіть у Дію та натисніть Послуги - Отримати статус ВПО.
- Вкажіть своє поточне місцеперебування, підтвердьте геолокацію та натисніть Продовжити. Геолокоція потрібна лише один раз.
- Якщо маєте дитину, можете отримати статус переселенця і для неї - свідоцтво про народження підтягнеться в Дію або ж ви можете додати його вручну Якщо ж дітей у вас немає, натисніть Зареєструватися без дітей.
- Виберіть картку єПідтримка ПриватБанку.
- Вкажіть, яка допомога вам необхідна (потреби в медичному обслуговуванні, освіті або ж гуманітарці) та залиште контактні дані. Щойно з’явиться можливість допомогти, з вами зв’яжуться представники соцзахисту.
Як повідомляло РБК-Україна, у "Дії" з'явилась можливість подати заявки на отримання статусу внутрішньо переміщеної особи (ВПО) та отримання фінансової допомоги.
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.