ПриватБанк оскандалився через відомого артиста: "брудний совок"

Рокер поділився враженнями від відвідування відділення банку на вулиці Інститутській в центрі столиці.

"ПриватБанк ви абсолютно не професійні. Таке враження, що вам на**ати на клієнтів, які несуть вам гроші і годують вас. Персонал поводить себе, як брудний совок", - емоційно висловився Чемеров.

Також музикант в цьому контексті додав фразу з нової пісні "Любила", випущену в колаборації з "Бумбоксом": "Країна сліз, країна мрій..."

Чемеров уточнив, що обурення викликало байдуже ставлення співробітників ПриватБанку до клієнтів, і привів у приклад роботу банків в США, де він проживав кілька років.

"Просто персонал тебе не бачить, не чує та обслуговує свої потреби в першу чергу, а клієнт для них це - ло**ра необізнаний. В Америці коли ти приносиш гроші в банк (в будь-який), біля тебе як бджілки, мінімум два співробітники - розкажуть, покажуть, за тебе зроблять. Тут ти привид а.к.а. ч*о в черзі", - розповів артист.

На гнівний пост відреагувала адміністрація ПриватБанку, попросивши уточнити ситуацію, що склалася, щоб "допомогти розібратися" в питанні.

"Я думаю тут проблема глибше, ніж вирішити якусь одну проблему. Проблема системна, персонал не обслуговує клієнтів належним чином. Я відвідую відділення на Інститутській і кожен раз відчуваю грубість та небажання спростити процес", - відповів Чемеров у коментарях.

Також фронтмен The Gitas і "Димна суміш" поділився рекомендаціями, як, на його думку, можна було б поліпшити сервіс. Зокрема, за допомогою курсів підвищення кваліфікації з європейськими або американськими колегами, можливістю додати кілька менеджерів в зал, які б працювали з клієнтами та пояснювали, як краще провести операцію, чи ставати в чергу тощо.

На цьому в ПриватБанку зауважили, що більшість операцій можна провести без відвідування відділення, а онлайн - за допомогою сервісу Приват24, мобільних додатків під різні послуги та інше.

Чемеров вказав, що йому якраз було потрібно провести операцію з готівкою, відповідно він і відправився в банк.

"Незручно бігати по банкоматах з пакетом готівки. Я розібрався сам, витративши час і нерви. Звичайно, що тепер я не піду у відділення. Дякую за реакцію", - написав артист.