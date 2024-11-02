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Притягивают к себе как магнит. Названы самые популярные знаки Зодиака

Какие знаки Зодиака самые популярные и почему (фото: unsplash.com)
Автор: Любовь Блажко

Каждый астрологический символ имеет от природы свои приятные качества, однако некоторые с рождения наделены харизмой и магнетизом. Очень вероятно, что эти знаки Зодиака будут иметь куда большую популярность среди других, и такую ситуацию можно объяснить с помощью астрологии.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Collective World рассказывает о четырех самых популярных знаках Зодиака.

Телец

Люди этого символа скромны, несмотря на то, что от природы имеют немало талантов. Тельцы умеют сохранять хладнокровие, покой и собранность даже в кризисных ситуациях. Они надежны, заслуживают доверия, и это делает их замечательными друзьями и коллегами.

Лев

Лев слушает свое сердце и показывает другим свою щедрость и любовь. Великодушная и ласковая личность этого знака делает его очень популярным. Он магнетически притягивает к себе других, обожает теплые объятия и готов прийти на помощь в моменты, когда это необходимо.

Какие знаки Зодиака притягивают к себе (фото: unsplash.com)

Весы

Они стремятся иметь баланс во всем, что делают. Эти люди излучают покой, а потому с ними легко найти общий язык. Они не переносят несправедливость и конфронтацию, склонны угождать людям.

Весы, по словам астрологов, рождены для того, чтобы быть популярными. В этом знаке Зодиака трудно найти неприятное качество, которое бы отталкивало.

Рыбы

Они обладают врожденным чувством мудрости - это "старые души" с духом зрелости и тайны. Рыбы не тратят свое время на мелкие драмы, поскольку очень заняты жизнью в своих идеалистических мечтах.

Они обладают гибкостью, чувствительностью и зрелостью, и это делает их очень популярными. Также этот астрологический символ - отличный друг, который может чувствовать, что нужно сказать в тот или иной момент, и несомненно придет на помощь.

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