Притула жорстко пройшовся по корупціонерам: ви помрете

Сергій Притула вирішив пожартувати про корупціонерів під час спалаху коронавіруса. Український шоумен і ведучий потролив всіх тих, хто бере хабарі на своєму новому відео. Ролик він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"Термінове звернення до корупціонерів у зв'язку з пандемією! Це важливо: про життя і гроші. Повне відео, де ще більше крутих рад - біо мого профілю, переходите дивіться і пишіть, що думаєте!" - підписав Притула відео.

"Термінове звернення до корупціонерів у зв'язку з пандемією! Віруси дуже легко передаються через гроші, через банкноти, банкноти, готівку, через кеш, через "бабки". Це коли з рук в руки передаєш, воно ж тими кишить мікробами. Тому ви там проявіть силу волі, не беріть хабарі. Бо що візьмеш хабар, вірус передасться і ти помреш", – сказав шоумен.

Але потім Притула передумав і сказав "пацанам" брати хабарі, щоб вмирати.

Як ми раніше писали, ведучий Національного відбору Сергій Притула висловився про перемогу групи Go_A і розповів, чому навколо переможців цього року знову виникли суперечки в суспільстві, а також завдяки чому "Соловей" вирвав перше місце.