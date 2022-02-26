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Притула терміново звернувся до усіх, хто може доїхати до Києва швидко

Автор: Дмитрий Войналович

Українців, які можуть швидко доїхати до Києва, просять підвезти у столицю будь-яке військове спорядження, яке є у їхніх містах.

З таким закликом звернувся у своєму Facebook волонтер Сергій Притула.

"Друзі, терміновий заклик до всіх, хто не в Києві, але може доїхати до Києва швидко (машиною, бусом чи потягом). Купуйте все військове, що є в вашому місті, і везіть на столицю. Всі сплачені вами гроші я повертаю при передачі снаряги - вам треба довезти це до нашого волонтерського центру, далі ми самі", - написав він.

Це заклик до тих, в кого ще є проїзд: Вінничина, Уманщина, Хмельниччина, Кіровоградська область.

Потрібно все: бронежилети, каски, дрони, рації, розгрузки, тактичне спорядження, наколінники, тепловізори, прибори нічного бачення, набої під натівський калібр, натівські аптечки, турнікети, кровоспинні.

В Києві ці речі варто везти на вулицю Гончара, 65.

"Дзвонити нікуди не треба, купляйте і везіть, гроші повертаємо одразу. В Києві окрім військових є тисячі тероборонівців, яким потрібно все і зразу. Скільки б ви чого не привезли з переліку - знадобиться все. Разом переможемо!" - написав Притула.

Раніше Олексій Резніков звернувся до українців і пояснив, як можна допомогти нашим силам оборони.

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Сергій Притула