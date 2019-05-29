Навіть не пригальмував: у Харкові араб на мотоциклі збив людину на смерть (відео)

Мотоцикліст збив на смерть пішохода в Харкові. Інцидент стався в районі Салтівка. Двоє чоловіків на мотоциклі Yamaha скоїли наїзд на людину, яка переходила дорогу на вулиці Академіка Павлова. Трагедію зняв відеореєстратор в одній з машин водія-свідка, передає "dtp.kiev.ua" на своїй Facebook-сторінці (обережно, на відео лунають нецензурні вирази).

Самого мотоцикліста і його пасажира, який сидів ззаду без шолома, забрала карета "швидкої допомоги".

За словами свідка ДТП, водій байка мчав на величезній швидкості. Після зіткнення, чоловіка протягнуло по асфальту ще кілька метрів. Він помер на місці події.

Фото: скріншот

"Ну, їхав мотоцикліст з пасажиром - два араба. На перехресті збили людину, їх поклало на бік, і вони юзом вдарили ось в ту машину", - розповів Володимир.

Також повідомляється, що мотоцикліст навіть не пригальмував перед пішохідним переходом. Щоб уникнути зіткнення іншим учасникам дорожнього руху, які їхали назустріч, довелося маневрувати.

"Це все було протягом однієї секунди. Я їду - назустріч летить мотоцикл. Я вже бачу - летить пластмаса і летить чоловік. Все, більше нічого я не бачив", - розповів ще один свідок ДТП Олександр.

На місці аварії працюють правоохоронці.

Відео: facebook.com/dtp.kiev.ua

Раніше ми повідомляли, що Володимир Слабовський, український патріот, волонтер, який допомагав українській армії з самого початку війни, генеральний директор однієї з найбільших українських агропкомпаний, розбився на мотоциклі під Києвом.

Нагадаємо, що 6 травня під Києвом сталася ДТП - п'яний депутат за кермом Chevrolet Niva зніс мотоцикл Jawa. В результаті аварії пасажир і водій мотоцикла загинули на місці. Ними виявилися 57-річний батько із 32-річним сином - учасником АТО.