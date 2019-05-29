Даже не притормозил: в Харькове араб на мотоцикле сбил человека насмерть (видео)

Мотоциклист сбил насмерть пешехода в Харькове. Инцидент произошел в районе Салтовка. Двое мужчин на байке Yamaha совершили наезд на человека, который переходил дорогу на улице Академика Павлова. Трагедию заснял видеорегистратор в одной из машин водителя-свидителя, передает "dtp.kiev.ua" на своей Facebook-странице (осторожно, на видео звучат нецензурные выражения).

Самого мотоциклиста и его пассажира, который сидел сзади без шлема, забрала карета "скорой помощи".

По словам свидетеля ДТП, водитель байка несся на огромной скорости. После столкновения, мужчину протянуло по асфальту еще несколько метров. Он скончался на месте происшествия.

Фото: скриншот

"Ну, ехал мотоциклист с пассажиром - два араба. На перекрестке сбили человека, их положило на бок, и они юзом ударили вот в ту машину", - рассказал Владимир.

Также сообщается, что мотоциклист даже не притормозил перед пешеходным переходом. Во избежание столкновения другим участникам дорожного движения, которые ехали навстречу, пришлось маневрировать.

"Это все было в течении одной секунды. Я еду - навстречу летит мотоцикл. Я уже вижу - летит пластмасса и летит человек. Все, больше ничего я не видел", - рассказал еще один свидетель ДТП Александр.

На месте аварии работают правоохранители.

Видео: facebook.com/dtp.kiev.ua

Ранее мы сообщали, что Владимир Слабовский, украинский патриот, волонтер, который помогал украинской армии с самого начала войны, генеральный директор одной из крупнейших украинских агропкомпаний, разбился на мотоцикле под Киевом.

Напомним, что 6 мая под Киевом произошло ДТП - пьяный депутат за рулем Chevrolet Niva снес мотоцикл Jawa. В результате аварии пассажир и водитель мотоцикла погибли на месте. Ими оказались 57-летний отец с 32-летним сыном - участником АТО.