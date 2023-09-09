Страсть вспыхнет с новой силой! Каких знаков Зодиака в сентябре ждет второй шанс в любви

Гороскоп на сентябрь предсказывает трем знакам Зодиака страстную любовь и высокие шансы на восстановление давнего романа, который они никак не могут оставить в прошлом.

Овен

Люди, родившиеся под этим знаком, известны своей страстной и авантюрной натурой. Они всегда готовы идти на риск - и здесь не имеет значения, будь-то финансовые вопросы или любовная сфера. Поэтому, как только у них появится шанс на возобновление горячих отношений с бывшим партнером, они без лишних раздумий им воспользуются.

Их жизненная энергия и решимость будут еще больше обольщать лиц противоположной стати. Овнам, однажды уже потерявшим свою большую любовь, в этом месяце предоставляется второй шанс на счастье с этим человеком.

Телец

Тельцы известны тем, что очень настойчивы и всегда готовы прилагать много усилий, чтобы достичь желаемого. Хотя иногда их нрав может некоторых отпугнуть, в сентябре эти черты наоборот сыграют на руку людям, рожденным под этим знаком.

Тельцам следует отвергнуть все сомнения и довериться своей интуиции. У них есть большой шанс начать с новой страницы роман с человеком, которого, по их мнению, они уже потеряли. Тем более, что звезды будут только способствовать разгару их чувств.

Козерог

Людей, рожденных под этим знаком, часто называют холодными и не способными на настоящие эмоции. Но так могут думать только те, в кого никогда не были влюблены Козероги. На самом деле они очень преданные в отношениях и, если кто действительно сможет оценить второй шанс, так это Козероги.

Дисциплинированность и амбициозный характер могут немного сдерживать этих людей, но на самом деле это позволит им просто адекватно оценить ситуацию и понять, что на этот раз в отношениях наконец они смогут добиться полной идиллии.