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У природному парку "Тузловські лимани" пересохли унікальні озера (фото)

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Одеська область, Вівторок 06 вересня 2022 16:53
У природному парку "Тузловські лимани" пересохли унікальні озера (фото) У парку "Тузловські лимани" пересохли унікальні озера (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Національному природному парку "Тузловські лимани", які знаходиться в Одеській області, катастрофічно пересихають унікальні внутрішні озера. Вода практично перестала надходити з Чорного моря.

Про це розповів доктор біологічних наук, співробітник Національного парку "Тузловські лимани" Іван Русєв на своїй сторінці в Facebook.

Як повідомляє Русєв, у парку пересохли заповідні озера Академіка Ювеналія Зайцева. Вони знаходяться біля піщаного Пересипу, під місцевою назвою "Балатон". Це система дрібних внутрішніх озер в пониззі лиману Алібей, на кордоні з лиманами Шагані та Карачус. Однією з причин біолог назвав військові дії.

"Відомо, що з 24 лютого 2022 року, орки мінували та забруднювали улюблене Чорне море, вбивали сонарами дельфінів. А на тлі війни в кінці літа також висохли й озера Ювеналія Зайцева. Це відбувається від того, що в цьому році вода в лимани та в озера майже не надходить ззовні. Не було і стоку прісної води по малих річках в лимани", - пояснив Русєв.

У природному парку &quot;Тузловські лимани&quot; пересохли унікальні озера (фото)У природному парку &quot;Тузловські лимани&quot; пересохли унікальні озера (фото)

Під Одесою пересохли озера в парку "Тузловські лимани" (facebook.com/rusevivan)

Він додав, що цього року рівень води в річці Дунай вкрай низький за останнє десятиліття, і тому вода не надходить також в лимани Джантштейський, Малий Сасик. Відповідно не поповнюються озера. І зовсім немає водообміну між Чорним морем і Тузловськими лиманами.

Крім війни біолог назвав ще одну причину - блокування видачі дозволів місцевим рибалкам, які за власні кошти готові були зробити важливу природоохоронну роботу.

"Рибалки залишилися без риби, а випарювання води з лиманів, на тлі відсутності водообміну, призвело зараз до повного висихання заповідних озер, де були зосереджені унікальні пташині садки галагазів", - підкреслив Русєв.

У природному парку &quot;Тузловські лимани&quot; пересохли унікальні озера (фото)У природному парку &quot;Тузловські лимани&quot; пересохли унікальні озера (фото)Фото: у парку "Тузловські лимани" пересохли унікальні озера (facebook.com/rusevivan)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що озеро Синевир рекордно обміліло в серпні.

А також ми писали про те, що через війну Україну можуть заселити інвазійні та отруйні рослини.

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экология Одеса Тузловские лиманы
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