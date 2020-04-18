У природному парку при пожежі загинули птахи з Червоної книги України: моторошно було чути крики

Під Сумами сталася пожежа в Гетьманському національному природному парку, в результаті чого загинули тварини і птахи, а також уся корисна мікрофлора ґрунту. Інцидент стався біля села Буймерівка Охтирського району.

До пожежі на території нацпарку привів підпалив сухостою.

За фактом події ведеться слідство, і винним загрожують нові - значно збільшені штрафи, а також кримінальна відповідальність.

Як розповіли 18 квітня в адміністрації Гетьманського парку на сторінці в Facebook, "моторошно було чути, як кричали птахи у вогні".

"Як показує багаторічний досвід, тварини, які потрапили в район пожежі, гинуть майже стовідсотково, а так як лихо сталося в нічний час - шансів на спасіння не залишилось зовсім", - йдеться у публікації.

Також у національному парку повідомили, що в даний час перелітні птахи повернулися в ці краї, щоб виростити потомство. І велика частина висиджує його на землі та в очереті. Це насамперед водно-болотна дичина, серед яких є і представники Червоної книги України.

"Окрім того, на випаленій ділянці загинуло багато представників ссавців, плазунів, комах, їх личинки та вся корисна мікрофлора ґрунту", - додали адміністрації нацпарку.

Зазначається, що завдяки діям пожежників та працівників парку поширення вогню в ліс вдалося уникнути, інакше "страшно собі уявити" наслідки.

"Верхової пожежі було б не уникнути, а це говорить про те, що ліс миттєво згорів би на великій площі. І тоді б постало питання: чи уціліли б села Буймерівка, Михайлеве, Гай Мошенка Чернеччинської ОТГ", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали про те, що шахраї наживаються на пожежі в Чорнобильській зоні відчуження - аферисти в соціальних мережах збирають гроші нібито на допомогу рятувальникам.