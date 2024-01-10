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Естественно ли кесарево? Украинская актриса спросила, как лучше рожать: вот что ей ответили

Виктория Варлей (фото: instagram.com/viktoriavarley)
Автор: Юлия Любченко

Виктория Варлей недавно сообщила о своей беременности , а теперь решает, как будет рожать и выразила свое мнение в социальной сети.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram Варлей.

Виктория Варлей думает, как ей рожать

Виктория долго не признавалась в том, что она беременна и только дотянув до серьезного срока, устроила фотосессию и поделилась видео и фото со своими поклонниками, которые, мягко говоря, были шокированы этой новостью.

Конечно, под сообщением актрисы было написано много комментариев с поздравлениями и своим искренним удивлением. После этого "беременного" контента на странице Виктории стало больше и она, как и любая женщина в интересном положении советуется с другими мамочками.

Одной из тем стали роды. У Вики есть свое мнение на этот счет, но все же решила посоветоваться со своей аудиторией относительно того, как ей рожать, естественным путем или кесарево.

«Естественные роды или кесарево сечение? своем сообщении

Виктория Варлей думает, как ей рожать (фото: instagram.com/viktoriavarley)

Выходит, что для себя актриса уже приняла решение, но с удовольствием читает все комментарии и ведет дискуссии со своими подписчиками о родах.

Также ранее экс-участник "Холостяка" провела GENDER PARTY в instagram.

"Интересно ваше мнение, как думаете кого ожидаем мальчика или девочку? У меня честно говоря не было предпочтения в какую-то одну сторону, ведь это не так важно. А для вас, я все-таки больше мама девочки или мальчика?", - спросила Варлей у фолловеров.

Но в комментариях мнения разделились почти поровну. Но пол своего будущего ребенка Виктория сообщила.

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