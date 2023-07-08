Природный антисептик за копейки. Что такое галуны и почему их всегда следует держать в аптечке

Если сейчас спросить у рядового украинца, что такое галуны, или же квасцы, ответ вряд ли найдется. Несмотря на то, что галуны широко используются в разных сферах человеческой деятельности, информации о них не так уж много. Тем более для широких масс.

Что такое галуны, чем они полезны, в каких сферах и для чего используются, разберемся дальше в материале Styler.

Что такое алюмокалиевые галуны (квасцы)

Квасцы - это минералы. В широком смысле - все двойные соли сульфатной кислоты. Различают натриевые, калиевые, аммониевые галуны и т. д.

С древних времен галуны использовались, в частности:

при окрашивании шерстяных и хлопчатобумажных пряжи и тканей

как дубильное средство в кожевенной промышленности

в фотопромышленности (для фотоэмульсий на желатиновой основе)

в медицине (как вяжущее, прижигающее и кровоостанавливающее средство - "галуновый карандаш")

Сейчас, благодаря своим свойствам, особенно популярны алюмокалиевые галуны. Так называемые квасцы. Это, в сущности, кристаллы природного происхождения. Их добывают из вулканической породы. В своем составе они имеют сплавы алюминия и калия.

Наиболее широко алюмокалиевые галуны используются сегодня в медицине и косметической индустрии.

Где купить и какая стоимость

Найти и приобрести измельченные кристаллы алюмокалиевых галунов несложно.

Порошок имеет мелкокристаллическую структуру без каких-либо посторонних примесей и продается практически в любой аптеке. Он является безрецептурным препаратом, то есть для покупки не требуется рецепт от врача.

Самая распространенная фасовка:

пакетики (с белым порошком, похожим на мелкую соль) по 15 г стоят от 9 до 20 грн

коробочки (с белым порошком, похожим на мелкую соль) по 50 г стоят от 19 до 45 грн

Алюмокалиевые галуны продаются и в других формах: крупные плотные кристаллы, квасцовые камни, кровоостанавливающие карандаши, квасцовые заживляющие спички и т. д. Однако искать их следует уже на специализированных сайтах в интернете. Да и стоят они в разы дороже.

Квасцы - недорогие, но очень полезные (фото: Ирина Костенко, РБК-Украина)

Медицинские свойства и способы использования

В медицине алюмокалиевые галуны применяют достаточно широко, ведь они:

обладают дезинфицирующими и обволакивающими свойствами

уменьшают воспаления

оказывают вяжущий и подсушивающий эффект

ускоряют процесс свертывания крови (обладают кровоостанавливающим свойством)

регулируют выделение потовых желез

убивают бактерии

помогают залечить гнойные раны

способны устранить неприятный запах изо рта

помогают при стоматите и гингивите

лечат цистит, вагинит, варикоз и геморрой

Чаще всего галуны используют в виде раствора или компрессов, которые прикладывают на пораженные места.

Раствор алюмокалиевых квасцов подойдет также для полосканий, промываний, примочек и спринцеваний при воспалительных болезнях слизистых оболочек и кожи.

Галуны хорошо растворяются в теплой воде в пропорции 1:10. Для домашнего использования "на глаз" можно растворять 1 чайную ложку (с горкой) квасцов в стакане воды и хранить в любой удобной для этого бутылочке.

Если в вашей аптечке будут растворенные и готовые к использованию квасцы, они пригодятся и детям, и взрослым.

Они позволяют избегать кровотечения после бритья или других механических повреждений кожи, эффективно прижигают и заживляют небольшие порезы. Помогают быстро и без лишней боли промыть ранку или ссадину ребенку, или просто протереть лицо и тело в жаркий день.

Для обработки квасцами кожи достаточно смочить ими ватный диск и нанести на нужные участки. Если же у вас на руке, например, глубокий порез, можно заклеить его медицинским пластырем и смачивать в растворе квасцов раз в несколько часов в течение нескольких дней. Это поможет дезинфицировать и быстрее залечить рану.

Кроме того, алюмокалиевые галуны успокаивают и очищают, проявляют антисептические свойства и качественно устраняют аллергический зуд и отечность, например после комариных укусов.

Особенно ценится то, что квасцы и средства на их основе абсолютно безопасны для человека. Они хорошо выдерживаются разными типами организмов, не провоцируют аллергических проявлений и лишены токсического действия.

Квасцы в косметической индустрии

Алюмокалиевые галуны регулируют выделение потовых желез, поэтому их нередко добавляют в состав антиперспирантов. Средство убивает бактерии и неприятный запах. Именно поэтому в мире галуны известны под названием "кристаллы свежести".

Антимикробное действие препятствует росту бактерий, вызывающих запах. Вместе с тем, средство не нарушает потоотделение и не закупоривает поры, не оставляет следов и не липнет, идеально подходит для чувствительной кожи.

Устранение запаха обусловлено естественными вяжущими характеристиками, созданием своеобразной поверхностной пленки на коже - среды, в которой бактерии развиваться не могут. Бактерии нейтрализуются, запах не появляется, а тело по-прежнему избавляется от токсинов естественным путем.

Итак, алюмокалиевые галуны используются как в чистом виде (кристалл, измельченный порошок), так и входят в состав различных лечебных и косметологических средств:

пенки для бритья

ополаскиватели для полости рта

дезодоранты-антиперспиранты

антиперспиранты для ступней ног

детские присыпки

средства лечения царапин после бритья и т. п.

Отметим, что при покупке различных косметологических средств, в состав которых входит галун алюмокалиевый, обязательно надо убедиться, что минерал натурального происхождения.

Другие сферы, где применяются алюмокалиевые галуны

Помимо медицины и косметической индустрии, алюмокалиевые галуны используются ныне в той или иной степени в: