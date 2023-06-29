Плоскостопие - серьезный диагноз или советский миф? Ортопед рассказал, нужно ли это лечить
Плоскостопие - распространенный диагноз, устанавливаемый в раннем возрасте. Это врожденная или приобретенная деформация, в результате которой естественные своды стоп уменьшаются или полностью исчезают.
Существует мнение, что это - вариант нормы и "советский" диагноз. Действительно ли это серьезная проблема, и нужно ли лечить деформацию?
Об этом Styler рассказал ортопед-травматолог Александр Галузинский.
Плоскостопие при рождении есть практически у всех
По словам врача, до трех лет практически все дети имеют плоскостопие. Но позже – это уже диагноз.
"Лечить этот недуг нужно обязательно. И чем раньше вы начнете лечение, тем лучше", - отмечает Галузинский.
В этом помогут массажи и гимнастика. Кроме того, следует приобрести специальные анатомические стельки для обуви. Как правило, этого достаточно.
"В сложных случаях, когда разрушаются суставы стоп, нужно задавать вопрос о целесообразности оперативного вмешательства", - добавил врач.
Как правильно выбрать обувь
Если речь идет о женских каблуках, то в случае плоскостопия оптимальный вариант для женщин - обувь с небольшим каблуком размером 3-4 сантиметра.
"Вообще же, по мнению ортопедов, идеальный выбор - спортивная и полуспортивная обувь с супинатором, которая пружинит во время ходьбы", - добавил ортопед.
По словам врача, благодаря такой обуви снимается нагрузка с коленных, тазобедренных суставов и поясницы.
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