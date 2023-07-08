Природний антисептик за копійки. Що таке галуни і чому їх завжди варто тримати в аптечці

Якщо нині запитати у пересічного українця, що таке галуни, або ж квасци, відповідь навряд чи знайдеться. Попри те, що галуни широко використовуються у різних сферах людської діяльності, інформації про них не так уже й багато. Тим паче для широкого загалу.

Що таке галуни, чим вони корисні, у яких сферах і для чого використовуються, розберемось далі в матеріалі Styler.

Що таке алюмокалієві галуни (квасци)

Галуни - це мінерали. У широкому розумінні - всі подвійні солі сульфатної кислоти. Розрізняють натрієві, калієві, амонієві галуни тощо.

З давніх часів галуни використовувались, зокрема:

при фарбуванні вовняних і бавовняних пряжі й тканин

як дубильний засіб у шкіряній промисловості

у фотопромисловості (для фотоемульсій на желатиновій основі)

у медицині (як в'яжучий, припікаючий і кровоспинний засіб - "галуновий олівець")

Нині, завдяки своїм властивостям, особливо популярними є алюмокалієві галуни. Так звані квасци. Це, по суті, кристали природного походження. Їх видобувають із вулканічної породи. У своєму складі вони мають сплави алюмінію та калію.

Найширше алюмокалієві галуни використовуються сьогодні в медицині та косметичній індустрії.

Де придбати і яка вартість

Знайти та придбати подрібнені кристали алюмокалієвих галунів нескладно.

Порошок має дрібнокристалічну структуру без будь-яких сторонніх домішок і продається практично в будь-якій аптеці. Він є безрецептурним препаратом, тобто для придбання не потрібен рецепт від лікаря.

Найпоширеніше фасування:

пакетики (з білим порошком, схожим на дрібну сіль) по 15 г коштують від 9 до 20 грн

коробочки (з білим порошком, схожим на дрібну сіль) по 50 г коштують від 19 до 45 грн

Алюмокалієві галуни продаються і в інших формах: великі щільні кристали, квасцові камені, кровоспинні олівці, квасцові загоювальні сірники тощо. Проте шукати їх потрібно вже на спеціалізованих сайтах в інтернеті. Та й коштують вони в рази дорожче.

Квасци - недорогі, але дуже корисні (фото: Ірина Костенко, РБК-Україна)

Медичні властивості та способи використання

У медицині алюмокалієві галуни застосовують досить широко, адже вони:

мають дезінфікуючі та обволікаючі властивості

зменшують запалення

надають в'яжучий і підсушуючий ефект

прискорюють процес згортання крові (мають кровоспинну дію)

регулюють виділення потових залоз

вбивають бактерії

допомагають загоїти гнійні рани

здатні усунути неприємний запах з рота

допомагають при стоматиті й гінгівіті

лікують цистит, вагініт, варикоз і геморой

Найчастіше квасци використовують у вигляді розчину або компресів, які прикладають на уражені місця.

Розчин алюмокалієвих галунів підійде також для полоскань, промивань, примочок і спринцювань при запальних хворобах слизових оболонок та шкіри.

Галуни добре розчиняються у теплій воді у пропорції 1:10. Для домашнього використання "на око" можна розчиняти 1 чайну ложку (з гіркою) квасців у стакані води й зберігати у будь-якій зручній для цього бутилочці.

Якщо у вашій аптечці будуть розчинені й готові до використання квасци, вони стануть у нагоді і дітям, і дорослим.

Вони дозволяють уникати кровотечі після гоління або інших механічних пошкоджень шкіри, ефективно припікають і загоюють невеликі порізи. Допомагають швидко і без зайвого болю промити ранку чи садну дитині, або просто протерти обличчя й тіло у спекотний день.

Для обробки галунами шкіри достатньо змочити ними ватний диск і нанести на потрібні ділянки. Якщо ж у вас на руці, наприклад, глибокий поріз, можна заклеїти його медичним пластирем і змочувати в розчині квасців раз на кілька годин впродовж кількох днів. Це допоможе дезінфікувати та швидше загоїти рану.

Крім того, алюмокалієві галуни заспокоюють і очищають, проявляють антисептичні властивості та якісно усувають алергійний свербіж і набряклість, наприклад, після комариних укусів.

Особливо ціниться те, що квасци й засоби на їх основі абсолютно безпечні для людини. Вони добре витримуються різними типами організмів, не провокують алергійних проявів і позбавлені токсичної дії.

Квасци у косметичній індустрії

Алюмокалієві галуни регулюють виділення потових залоз, тому їх нерідко додають до складу антиперспірантів. Засіб вбиває бактерії та неприємний запах. Саме тому в світі галуни відомі під назвою “кристали свіжості”.

Антимікробна дія перешкоджає росту бактерій, які викликають запах. Разом із тим, засіб не порушує потовиділення й не закупорює пори, не залишає слідів і не липне, ідеально підходить для чутливої шкіри.

Усунення запаху обумовлене природними в’яжучими характеристиками, створенням своєрідної поверхневої плівки на шкірі - середовища, в якому бактерії розвиватися не можуть. Бактерії нейтралізуються, запах не з’являється, а тіло, як і раніше, позбувається токсинів природним шляхом.

Отже, алюмокалієві галуни використовуються як в чистому вигляді (кристал, подрібнений порошок), так і входять до складу різних лікувальних та косметологічних засобів:

пінки для гоління

ополіскувачі для порожнини рота

дезодоранти-антиперспіранти

антиперспіранти для ступнів ніг

дитячі присипки

засоби лікування подряпин після гоління тощо

Зазначимо, що при покупці різних косметологічних засобів, до складу яких входить галун алюмокалієвий, обов'язково треба переконатися, що мінерал натурального походження.

Інші сфери, де застосовуються алюмокалієві галуни

Крім медицини й косметичної індустрії, алюмокалієві галуни використовуються нині тією чи іншою мірою в: