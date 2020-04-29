Ці кімнатні рослини виганяють з дому хвороби: повний перелік та фото

Кімнатні рослини-цілителі (гербера, фото: rastenievod.com)

Кімнатні рослини здатні очищати повітря в будинку і лікувати своїх господарів

Деякі кімнатні рослини володіють цими властивостями домашніх лікарів і цілителів. Вони очищають повітря в будинку від шкідливих речовин, таких як дим від пожеж, вихлопні гази, знезаражують приміщення, зволожують повітря, і звичайно ж радують око. А дехто-яких зелених друзів просто необхідно тримати, якщо вдома є курець.

Деякі кімнатні квіти і їх властивості алое, фікус, хлорофітум - знайомі багатьом, але про властивості ряду рослин багато людей і не здогадуються. Які рослини потрібно завести вдома, щоб члени сім'ї рідше хворіли - читайте в нашому матеріалі.

Хлорофітум

"Легкими" будь-якої квартири може стати хлорофітум. Цей невибагливий кущик здатний вбирати з повітря в себе більшість токсичних речовин, а ще окису вуглецю. Він посідає першість серед всіх кімнатних рослин по виділенню кисню і по здатності очищати повітря від формальдегіду.

Більшість квітникарів вважає, що таке рослина дуже просто виглядає. Однак варто його підвісити, він відразу змінитися. Ну і не забувайте вчасно пересаджувати в горщик просторіший - коренів у хлорофітума багато.

Хлорофітум (фото: rastenievod.com)

Фікус Бенджаміна

В числі перших серед кімнатних рослин, здатних зробити повітря в кімнаті чистим, це деревце з дрібними листочками. Фікус може видалити з повітря пил, а також різні шкідливі сполуки, які виділяються предметами, зробленими з пластику, і деякою меблями.

Такий фікус також цікавий тим, що під час росту стебла можна закручувати, надаючи їм різні нестандартні форми.

Фікус Бенджаміна (фото: rastenievod.com)

Спатіфіллум

Іменоване в народі "жіночим щастям", рослина володіє гарними білими квітками. Таке рослина здатна прикрасити практично будь-яку кімнату, так як має ефектним зовнішнім виглядом. А ще воно відрізняється своєю працьовитістю: досить добре очищає повітря в кімнаті від спор цвілі, а ще від формальдегіду і трихлоретилену.

Спатіфіллум (фото: rastenievod.com)

Пеларгонія

Красуня пеларгонія він може очистити повітря від патогенних мікроорганізмів. Це дивовижне властивість пов'язана з тим, що в кущі містяться ефірні масла, і якщо у людини немає протипоказань, то вони також нададуть благотворний вплив на його організм. Так, було відмічено, що пеларгонія нормалізує стан нервової системи і сприяє поліпшенню сну.

При цьому пеларгонія може впливати на алергетиків, тому перш ніж обзавестися квітучим кущиком ще раз зважте усі "за" і "проти".

Пеларгонія (фото: rastenievod.com)

Сансевієрія

"Тещин язик" корисний тим, що може очищати повітря в приміщенні від формальдегідів і оксидів азоту, даний факт був доведений вченими. Сансевієрія чудово підійде для різних кімнат, у тому числі для дитячого та кухні.

Крім того, вона неймовірно витривала. Ні спека, ні посуха рослині не страшна. Так що якщо ви ледачих квітникарів-любителів - це рослина просто ідеально для вашого будинку.

Сансевієрія (фото: rastenievod.com)

Бамбукова пальма

Справжньою прикрасою будь-якого будинку стане бамбукова пальма, або хамедорея. Вона зволожує повітря, завдяки чому в кімнаті значно легше дихається, а ще воно може очистити його від формальдегідів.

Але якщо ви захочете вирощувати його в своєму будинку, то врахуйте, що кущ в кімнатних умовах у висоту в середньому досягає 200 див. Зате така пальма неймовірно красива і до того ж вельми корисна.

Хамедорея (фото: rastenievod.com)

Гербера

Безліч квітникарів помилково вважає, що гербера хоч і дуже красива, але абсолютно марна. І тому її використовують лише для того, щоб прикрасити своє житло. Проте мало хто здогадується, що вона не так вже й проста, як здається. Справа в тому, що такий квітка здатна видалити з повітря бензол, а ще він сприяє поліпшенню сну.

Гербера (фото: rastenievod.com)

Кипарисовик

Така рослина, як кипарисовик здатне поглинути з повітря пил, а разом з нею і негативні іони, які випромінюються електричними приладами. А ще ця квітка здатний розрядити повітря в приміщенні за рахунок того, що він віддає позитивні іони натомість поглинених негативних. Завдяки цьому повітря стає набагато чистіше і наповнюється свіжістю.

Кипарисовик (фото: rastenievod.com)

Лимон і апельсин

Всі лимонні і апельсинові дерева надають позитивний вплив на повітря. Та кімната, де знаходиться така рослина, має повітрям, очищеним від різних патогенних бактерій і мікробів.

До складу цитрусових входять ефірні масла, які надають позитивний вплив на стан людського організму, при цьому повітря в кімнаті стає дуже свіжим.

Лимон (фото: rastenievod.com)

Бегонія

Бегонія прикрашає підвіконня в багатьох будинках і не даремно. Справа в тому, що вона здатна поглинати пил, а також зволожувати повітря. Але при цьому кущик потрібно обов'язково систематично зволожувати з розпилювача, щоб він зміг знову поглинати пил (зразок пилососа). А ще таке рослина здатна знищити більшу частину мікробів і грибків, що знаходяться в повітрі. Також вони допомагають впоратися з випромінюванням електричних приладів.

У світі існує близько 1600 видів цієї кімнатної рослини - чи не саме велике сімейство. Але пізнати її дуже просто - за стреловидному і обов'язково ассиметричному листу.

Бегонія (фото: rastenievod.com)

Лавр благородний

Лавр дуже популярний у західних квітникарів, зате у нас його можна зустріти не так вже й часто. Однак це рослина неймовірно корисно! Воно видаляє з повітря різні хвороботворні мікроби і пил, а також здатне допомогти при різноманітних хворобах. Хоч воно зовні і виглядає простакувато, така квітка відрізняється своїм потужним лікарських та очищує ефектом.

Лавр (фото: rastenievod.com)

Диффенбахія

Диффенбахию просто необхідно вирощувати тим людям, у яких часто спостерігаються хвороби легень. Справа в тому, що таке рослина здатна знищити стафілококи, які сприяють розвитку різних хвороб. Ще ця квітка може виявляти і винищувати ті отруйні речовини (ксилол і толуол), які виділяються лакофарбовим покриттям стін або підлоги.

Дифенбахія (фото: rastenievod.com)

Драцена

Ще одним кімнатною рослиною, чудово очищує повітря, є драцена. Якщо таким квіткою прикрасити свій підвіконня, то можна не хвилюватися про те, що під час провітрювання в кімнату потраплять вихлопні гази або інший неприємний запах з вулиці. Цей милий кущик добре очищає повітря від бензолу, а також від трихлоретилену, який може потрапити в кімнату разом з вихлопами.

Драцена (фото: rastenievod.com)

Алое

Мабуть, найвідомішим "зеленим цілителем" є алое. Воно здатне увібрати з повітря формальдегід, що виділяється новими меблями. А ще такий квітка може позбавити від різних захворювань. Алое зможе надати допомогу при застуді і нежиті. Для профілактики і лікування таких захворювань рекомендується капати в ніс кілька крапель соку алое. До складу алое входять фітонциди, що сприяють стимуляції роботи головного мозку, а ще зняття фізичної втоми.

Алое (фото: rastenievod.com)

Шеффлера

Така рослина як шеффлера чудово підходить курцям або тим, у кого в будинку живе палить людина. Справа в тому, що воно вбирає з повітря нікотин і смоли, при цьому нейтралізуючи їх.

Ця квітка володіє дуже ефектним зовнішнім виглядом. При вирощуванні потрібно врахувати, що кущ буде володіти насиченою зелено-жовтим забарвленням тільки в тому випадку, якщо він буде отримувати дуже велику кількість розсіяного світла.

Шеффлера (фото: rastenievod.com)

Раніше ми писали, які кімнатні рослини суворо заборонено тримати в дитячій кімнаті.