Естественная формула любви. Диетолог дал список продуктов, которые усиливают половое влечение

О том, какая пища способна повышать половое влечение, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию диетолога Олега Швеца в Facebook.

Какие продукты усиливают половое влечение

"Афродизиаками называют продукты и растения, которые, как считается, создают настроение для занятия любовью или повышают сексуальное влечение. По легенде, афродизиаки употреблял итальянский авантюрист и герой-любовник Казанова. Среди прочего, он съедал десятки устриц, прежде чем покорить очередную женщину", - рассказывает врач.

Швец добавляет, что научно не доказано, что определенная пища стимулирует сексуальное влечение и функциональное состояние половых органов человека. Но блюда и сама атмосфера приема пищи могут внушать мысли о сексе, что стимулирует желание в теле.

Врач делится списком продуктов, которые считаются афродизиаками.

Орехи. Миндаль, грецкие орехи и фундук способствуют кровообращению. Это улучшает здоровье сердца и давление, что способствует возникновению и удержанию эрекции. Употребление 50-70 г фисташек ежедневно также может оказаться полезным.

Авокадо. Один из немногих фруктов, содержащий здоровые ненасыщенные жиры. Оно помогает поддерживать баланс гормонов. Авокадо также содержит фолиевую кислоту, необходимую для производства гистамина, соединений, выделяемых во время оргазма.

Гранат. Гранатовый сок способен улучшить сексуальную жизнь. Одно исследование показало, что употребление стакана сока ежедневно в течение 2 недель увеличивает уровень тестостерона у мужчин и женщин. Этот гормон необходим обоим полам для повышения сексуального влечения.

Шоколад. Шоколад содержит соединение фенилэтиламин, так называемое "химическое вещество любви". Но такое свойство шоколада - это больше миф, чем реальность.

Ягоды. Черника, ежевика, клубника и малина полезны для общего здоровья. Они также могут помочь мужчинам сохранить эрекцию. Ягоды богаты флавоноидами, которые уменьшают риск эректильной дисфункции. Вместе с этим ежевика содержит цинк, который важен при выработке тестостерона.

Алкогольные напитки. Один или два бокала могут настроить на романтическое настроение. Одно исследование показало, что женщины, которые выпивали один или два бокала красного вина в день, имели повышенное сексуальное влечение. Но чрезмерное количество алкоголя может вызвать сексуальные проблемы.

Также усилить сексуальные желания могут некоторые растения. А именно:

Gingko biloba

Женьшень

Мако

Трибулус

"Результаты исследований показывают, что когда речь заходит об афродизиаках, их эффективность в большинстве своем в наших головах - они работают, если мы думаем, что они будут работать. Вероятно, это связано с эффектом плацебо", - отмечает диетолог.

По словам врача, некоторые вещества, которые рекламируются как афродизиаки, на самом деле очень опасны и фактически ядом. К ним относятся:

Шпанская мушка, происходящая от жука семьи нарывники, она содержит яд под названием кантаридин. Он способен повредить почки, половые и желудочно-кишечные кровотечения, вызвать жжение во рту

"Безумный мед". Экзотический сорт меда происходит из нектара куста рододендрона, содержащего яд под названием граянотоксин. Вызывает проблемы с сердцем, спутанность сознания и другие серьезные симптомы

Йохимбе. Изготовляют из коры дерева, которое растет в некоторых частях Африки. Употребление йохимбе, вероятно, может увеличивать риск сердечных приступов и судорог

"Афродизиаки не способны решить сексуальные проблемы, такие как эректильная дисфункция, сухость влагалища в результате менопаузы или других причин, отсутствие интереса к сексу. В таких случаях необходима консультация врача, который может предложить эффективную персонифицированную терапию", - говорит Швец.