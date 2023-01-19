Прекратите делать это с волосами, если хотите выглядеть моложе

Стрижка, цвет и стиль ваших волос могут в значительной степени помочь создать более современный и младший вид. Однако, по мнению парикмахера, некоторые обычные особенности укладки волос могут резко старить вас.

Об этом рассказала парикмахер и визажист Дана Тейт на своей странице в TikTok .

Маскировка седины темным цветом

Когда появляется первая седина, женщины сразу начинают ее маскировать. В этом нет ничего плохого, однако нужно подбирать правильный цвет для волос. Парикмахер говорит, что цвет, который слишком темный для вас, наоборот прибавит вам лет.

"Даже если вам нравятся темные волосы, попробуйте сделать несколько бликов, чтобы сделать лицо ярче и выглядеть по крайней мере на 10 лет моложе", - советует она.

Дана также отметила, что цвет волос подобно стилю одежды может кардинально изменить внешний вид.

Слишком короткая челка

Это смелое и интересное решение, однако оно может подходить далеко не всем. Прежде чем взяться за стрижку, следует подумать, которая подойдет вам лучше всего. "Полную" челку можно носить или на половине лба, кладя его на бровь.

Обратите внимание на вашу форму лица, которая может помочь выбрать правильную длину челки, однако личные предпочтения также имеют ключевое значение. Если вы не любите, чтобы прямые волосы попадали вам в глаза, вы можете отдать предпочтение стрижке до бровей или чуть выше.

Лака для волос - меньше

То, как выглядят волосы после использования слишком большого количества лака, может существенно испортить качество волос и добавить вам возраст.

Вместо того чтобы идти в город с лаком для волос, лучше равномерно покрыть голову специальной легкой пылью. Держите баллончик на расстоянии примерно 15 сантиметров от волос и убедитесь, что спрей не попадает только на один участок.

Какие прически носить в 2023 году

Боб

Боб - это классическая стрижка, которая актуальна в 2023 году. Он может быть крутым вариантом, если его подстричь до длины между скулами и челюстью. Боб также можно совмещать с окантовкой любой длины в соответствии с формой лица.

Фото: instagram.com/the_bob_haircut

Длинные волосы

Хотя короткие прически могут быть в моде, длинные пряди здесь останутся. Трендовый вид - это длинные волосы, уложенные для придания объема и часто легкого завитка. Кроме того, с длинными волосами можно делать разные прически и экспериментировать со стилем.

Эффектные каскады

В связи с возвращением в моду 2000-х каскадные слои, привычные для той эпохи, также, вероятно, вернутся. Подумайте о порывистой и подстриженной челке, которая подчеркнет ваши глаза и скулы.

Фото: instagram.com/zm_hair_stylist