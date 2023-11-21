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Прекратите добавлять это в пищу и вы забудете о высоком давлении

Что влияет на давление (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Гипертония - довольно распространенная болезнь, которую врачи называют "тихим убийцей". Однако не все знают, что нужно делать, чтобы давление не становилось высоким.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Mirror, бороться с гипертонией можно даже во время приготовления пищи.

Как снизить давление - обратите внимание на любимые блюда

Как оказалось, недавно ученые провели исследование и выяснили, что на давление влияет обычная соль. Конечно, вам не нужно полностью от нее отказываться. Но если вы прекратите добавлять в пищу много соли, ваше состояние может улучшиться.

Эксперты говорят, что для борьбы с высоким давлением следует прекратить слишком солить блюда. И если суточная норма соли составляет примерно 2300 миллиграммов (одна чайная ложка), то снижение ее количества до 1500 миллиграммов может существенно повлиять на организм.

Как снизить давление (фото: freepik.com)

Конечно, это не значит, что вы должны отказаться от лекарств, если ограничите потребление соли. На самом деле это исследование, отметили эксперты, демонстрирует лишь то, как мы можем помочь своему организму бороться с гипертонией.

Что влияет на высокое давление (фото: freepik.com)

Что такое гипертония

Гипертония - это состояние, при котором давление крови в артериях обычно выше показателей нормы. Она может являться следствием многих факторов, таких как генетика, неправильный образ жизни, чрезмерное потребление соли, недостаточная физическая нагрузка, ожирение, стресс и определенные проблемы, такие как хроническая почечная болезнь или эндокринные заболевания.

Неконтролируемое повышение кровяного давления может привести к серьезным осложнениям, таким как сердечно-сосудистые заболевания, инсульт, проблемы с почками и прочее. Лечение гипертонии обычно включает в себя изменения в образе жизни (например, правильное питание, физическая активность) и прием лекарственных средств, если это необходимо.

Иногда для контроля давления может быть рекомендовано несколько лекарственных средств. Лечение должно проводиться под наблюдением врача.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, в каких продуктах скрывается опасный добавленный сахар.

Кроме того, недавно женщина похудела на 90 килограммов и раскрыла свой секрет.

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