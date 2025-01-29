Принцесса Беатрис во второй раз стала мамой. Имя малыша и первое трогательное фото

Что известно

Девочка появилась на свет 22 января в 12:57, однако объявить эту новость представители британской семьи решили только сейчас. Также в соцсетях опубликовали первое фото младшей дочери принцессы Беатрис.

"Король и королева, а также другие члены королевской семьи были проинформированы об этом и рады такой новости. Ее Королевское Высочество и ее дочь здоровы и чувствуют себя хорошо. Семья проводит время вместе с ее старшими братом и сестрой - Вулфи и Сиенной", - отмечается в публикации.

Принцесса Беатрис родила вторую дочь (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Муж принцессы Беатрис также прокомментировал радостную весть в своих соцсетях:

"Она крошечная и абсолютно идеальная! Мы все, включая Вулфи и Сиенну, уже полностью без ума от нее. Наши сердца переполнены любовью к тебе, маленькая Афина! Большое спасибо моей жене и всему персоналу больницы Челси и Вестминстера за исключительную заботу и поддержку в это невероятно особенное время", - отметил избранник внучки королевы Елизаветы II.

Принцесса Беатрис с мужем (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Что известно о браке принцессы Беатрис и Эдуардо Мапелли-Моци

Для Беатрис кроха является вторым ребенком, а для ее мужа - третьим. Дело в том, что у него от отношений с лондонским архитектором китайского происхождения Дарой Хуанг есть сын Кристофер Вольм Мапелли-Моци.

Первая дочь Беатрис и Эдуардо родилась в сентябре 2021 года.

Влюбленные тайно пошли под венец летом 2020 года. Сначала их бракосочетание должно было состояться в мае 2020-го, но на фоне пандемии коронавируса церемонию перенесли на следующий год, без уточнения даты. В конце концов празднование состоялось в июле 2020 года, в часовне Всех Святых в Виндзоре. На событии присутствовали только самые близкие люди королевской семьи - около 20 человек.

Об отношениях внучки Елизаветы II с британским мультимиллионером стало известно в 2018 году. В следующем году они официально сообщили о помолвке, а знакома со своим будущим возлюбленным принцесса Беатрис была с самого детства.

Свадьба принцессы Беатрис (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Напомним, принцесса Беатрис - старшая дочь Эндрю, герцога Йоркского, второго сына королевы Елизаветы II, и Сары, герцогини Йоркской. Занимает десятое место в линии наследования престола.