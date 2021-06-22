Принц Вільям вигнав брата Гаррі і Меган Маркл з палацу: що відомо

Стосунки між братами принцом Вільямом і принцом Гаррі сильно зіпсувалися після появи в житті останнього Меган Маркл. Після того як американська екс-актриса і Гаррі одружилися в травні 2018-го напруга між родичами стала посилюватися. У підсумку Вільям попросив брата і його дружину покинути Кенсінгтонський палац.
Про це пише The Times.
Повідомляється, що конфлікт між братами почався після того, як співробітники палацу викрили Меган Маркл в грубому і зневажливому до них ставленні.
Історик королівської сім'ї Роберт Лейсі у своїй книзі Battle of Brothers: The Inside Story of a Family in Tumult пише, що дружина принца Гаррі була звинувачена в грубій поведінці і знущаннях.
Така ситуація буквально розлютила Вільяма. Герцог Кембриджський був всерйоз стурбований, що Меган "краде" у нього брата, а також "розхитує заповітні принципи монархії".
"Він був в жаху від того, що йому розповіли про ймовірну поведінку Меган, і він хотів почути, що скаже Гаррі. Розбірки між братами були запеклими і лютими", - розповіло джерело.
Незабаром після цього Вільям попросив брата і його дружину покинути Кенсінгтонський палац. Вони деякий час пожили в особняку Фрогмор-хаус, а незабаром і зовсім покинули Великобританію.
Нагадаємо, що Меган Маркл і принц Гаррі полишили Британію ще восени 2019-го разом з піврічним сином Арчі Харрісоном. Деякий час вони жили в Канаді, а в першій половині 2020-го ще до закриття кордонів на карантин встигли перебратися в США, де осіли на батьківщині Маркл в Каліфорнії. Там 4 червня 2021-го народилася їхня дочка, названа Лілібет Діана.
Раніше ми писали, що Меган Маркл вперше з'явилася на публіці після народження дочки.