Принц Уильям выгнал брата Гарри и Меган Маркл из дворца: что известно

Сообщается, что конфликт между братьями начался после того, как сотрудники дворца уличили Меган Маркл в грубом и пренебрежительном к ним отношении.

Историк королевской семьи Роберт Лейси в своей книге Battle of Brothers: The Inside Story of a Family in Tumult пишет, что жена принца Гарри была обвинена в грубом поведении и издевательствах.

Такая ситуация буквально взбесила Уильяма. Герцог Кембриджский был всерьез обеспокоен, что Меган "крадет" у него брата, а также "расшатывает заветные принципы монархии".

"Он был в ужасе от того, что ему рассказали о предполагаемом поведении Меган, и он хотел услышать, что скажет Гарри. Разборки между братьями были ожесточенными и яростными", - рассказал источник.

Вскоре после этого Уильям попросил брата и его жену покинуть Кенсингтонский дворец. Они некоторое время пожили в особняке Фрогмор-хаус, а вскоре и вовсе покинули Великобританию.