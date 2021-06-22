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Принц Уильям выгнал брата Гарри и Меган Маркл из дворца: что известно

Автор: Светлана Мащенко

Отношения между братьями принцем Уильямом и принцем Гарри сильно испортились после появления в жизни последнего Меган Маркл. После того как американская экс-актриса и Гарри поженились в мае 2018-го напряжение между родственниками стало усиливаться. В итоге Уильям попросил брата и его жену покинуть Кенсингтонский дворец.

Об этом пишет The Times.

Сообщается, что конфликт между братьями начался после того, как сотрудники дворца уличили Меган Маркл в грубом и пренебрежительном к ним отношении.

Историк королевской семьи Роберт Лейси в своей книге Battle of Brothers: The Inside Story of a Family in Tumult пишет, что жена принца Гарри была обвинена в грубом поведении и издевательствах.

Такая ситуация буквально взбесила Уильяма. Герцог Кембриджский был всерьез обеспокоен, что Меган "крадет" у него брата, а также "расшатывает заветные принципы монархии".

"Он был в ужасе от того, что ему рассказали о предполагаемом поведении Меган, и он хотел услышать, что скажет Гарри. Разборки между братьями были ожесточенными и яростными", - рассказал источник.

Вскоре после этого Уильям попросил брата и его жену покинуть Кенсингтонский дворец. Они некоторое время пожили в особняке Фрогмор-хаус, а вскоре и вовсе покинули Великобританию.

Напомним, что Меган Маркл и принц Гарри оставили Британию еще осенью 2019-го вместе с полугодовалым сыном Арчи Харрисоном. Некоторое время они жили в Канаде, а в первой половине 2020-го еще до закрытия границ на карантин успели перебраться в США, где осели на родине Маркл в Калифорнии. Там 4 июня 2021-го родилась их дочь, названная Лилибет Диана.

Ранее мы писали, что Меган Маркл впервые появилась на публике после рождения дочери.

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Меган Марклпринц ГарриПринц Уильям