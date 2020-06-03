Принц Вільям наполегливо рекомендує Гаррі повернутися: в чому причина

Принц Вільям дуже стурбований безпекою свого брата Гаррі та його дружини Меган Маркл. Після переїзду в США герцоги Сассекські опинилися під пильною увагою настирливих шанувальників і фанатів. Зараз подружжя живе в Лос-Анджелесі зі своїм однорічним малюком.

Як пише таблоїд US Weekly, брати кожен день телефонують один одному і тривалий час спілкуються телефоном. Вільям дуже просить Гаррі подумати про безпеку своєї сім'ї і повернутися додому, на батьківщину.

"Переїзд в чужу країну ніколи не буває легким. Гаррі не очікував, що зіткнеться з такою кількістю проблем. Вільям і Гаррі часто спілкуються на цю тему. Вільям навіть порадив братові повернутися в Лондон або переїхати з сім'єю в більш безпечне місце. Він дбає про добробут і безпеку Гаррі", - повідомляє джерело видання.

До речі, Гаррі останнім часом все частіше спілкується зі своєю бабусею, королевою Єлизаветою II. Її Високість також хвилюється за онука і пропонує свою допомогу в разі необхідності.

Інсайдер повідомляє, що у герцога Сассекського були очікування більш безхмарного життя в США, однак зараз у нього вже є думки про переїзд у більш безпечне місце, але поки подружжя ще перебувають у пошуку такого місця.

Як ми раніше писали, колишня подружка принца Гаррі розповіла, чому вони розлучилися.