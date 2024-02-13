Принц Гарри и Меган Маркл снова попали в семейный скандал: в чем причина

Меган Маркл и принц Гарри снова попали в семейный скандал

Принц Гарри и Меган Маркл снова умудрились пойти против королевской семьи. 12 февраля они запустили свой новый сайт, в названии которого использовали свой титул герцогов Сассекских.

Пара заменила свою веб-страницу Archewell сайтом Sussex.com, содержащим их биографии и список их недавней деятельности.

По словам источников, использование королевского титула и герба в коммерческих целях может спровоцировать жалобы со стороны дворца.

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"У них будут большие проблемы с использованием титула герцогов Сассекских. Это королевский титул, и если в нем будет хоть малейший намек на коммерциализацию, он будет закрыт. Просто поражает, что они не видят, насколько это бестактно", - заявил один из инсайдеров.

Проблема в том, что Букингемский дворец может предъявить претензии против герцогов Сассекских за использование титула в целях коммерциализации. Подобные действия в королевской семье запрещены.

Такой ребрендинг Sussexes, возможно, произошел из-за того, что семья ищет новые производственные компании для сотрудничества, ведь недавно завершилось их соглашение со Spotify на сумму 18 миллионов фунтов стерлингов и ходили слухи, что стриминговый гигант Netflix может не продлить с ними контракт на 80 миллионов фунтов. стерлингов, особенно после публичного высмеивания Гарри и Меган.

Пока что сайт содержит яркие биографии 39-летнего Гарри и 42-летней Меган, а также последние новости о паре, которые не демонстрируют никаких намерений Сассекских, хороших или плохих.