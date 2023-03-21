Принц Гарри и Меган Маркл выдвинули условия королю Чарльзу из-за коронации: что они потребовали

Место на балконе Букингемского дворца

Одним из первых требований младшего сына короля стало выделение ему и супруге отдельного места на балконе Букингемского дворца. Однако такую привилегию имеют только действующие члены королевской семьи, а Гарри и Меган сложили свои полномочия еще в 2020 году.

"Дворец пытается закончить переговоры быстрее, потому что это может привести к хаосу", - сообщают королевские инсайдеры.

Также сообщается, что принца Гарри и Меган Маркл очень хотят видеть на коронации, несмотря на скандалы. Их отсутствие может нанести репутации королевской семьи еще больший вред.

Дети должны быть включены в список гостей

По словам инсайдеров, детей принца Гарри и Меган Маркл не включили в список приглашенных. Поэтому герцоги Сассекские настаивают, чтобы 4-летний Арчи и 2-летняя Лилибет были в списке гостей. Тем более, что у детей теперь есть королевские титулы - принц и принцесса.

Стоит отметить, что дет принца Уильяма и Кейт Миддлтон будут играть главные роли в церемонии коронации. Поэтому Сассекские настаивают на том, чтобы их дети также присутствовали на церемонии.

Гарри, Меган и их дети - принц Арчи и принцесса Лилибет (фото: instagram.com/alexilubomirski)

День рождения Арчи

День коронации и день рождения принца Арчи совпали в один день - 6 мая. Меган Маркл настаивает, чтобы в честь принца организовали небольшой прием или обед.

"Гарри и Меган хотели бы отметить это во время обеда или приема с напитками", - сообщил инсайдер.

Общение с гостями после церемонии

Меган Маркл и принц Гарри настаивают на том, чтобы провести время с другими гостями после торжественной церемонии. Против этого пункта во дворце не возражают и считают, что это вполне выполнимо.

"Вполне вероятно, что переговоры могут зайти в тупик и они просто не приедут. Но дворец делает все, что в их силах, чтобы этого не допустить", - сообщают инсайдеры.