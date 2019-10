Принц Гаррі розплакався, розповідаючи про сина: зворушливе відео

Меган Маркл і принц Гаррі стали гостями щорічної церемонії вручення премій WellChild Awards. Особливістю заходу є те, що нагороди отримують тяжкохворі діти і підлітки, які з мужністю справляються зі своїми недугами.

Принц Гаррі виступив з промовою, в якій розповів, що минулоріч також був на церемонії з дружиною. І тоді Меган була вже вагітна їх первістком, але про це ще ніхто не знав, крім них.

Меган Маркл і принц Гаррі на WellChild Awards (фото: twitter.com/WellChild))

Герцог Сассекський помітно нервував виголошуючи промову, і в якийсь момент його охопили емоції.

"Ми вже знали, що у нас буде первісток - більше ніхто ще тоді не знав, але ми знали. І я пам'ятаю..." - голос принца Гаррі зірвався, він опустив голову, намагаючись впоратися з переживаннями. До нього підбігла ведуча заходу, а гості в залі підтримали герцога гучними оваціями.

Меган Маркл і принц Гаррі на WellChild Awards (фото: twitter.com/WellChild))

Принц Гаррі зізнався, що тепер, коли він став батьком, він став зовсім інакше дивитися на всі труднощі, з якими стикаються хворі діти та їх батьки.

"Це зачіпає закутки моєї душі, які я так ніколи й не зміг би зрозуміти, якщо б у мене не з'явилася власна дитина", - сказав у своїй емоційній промові принц Гаррі.

The Duke of Sussex delivers his speech at the #WellChildAwards, in association with @GSK. To see the full speech, head over to our Facebook page. pic.twitter.com/snzrpcnlYh