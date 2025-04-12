Принц Гарри привез Меган Маркл особый подарок из Украины (фото)

Оказывается, Гарри получил в подарок корзину с пасхальными вкусностями. Так, в Stories Меган продемонстрировала, как они с мужем и детьми разделяют украинскую пасху.

"Особый подарок, который папа привез из Украины", - написала она.

Маркл и Гарри лакомятся украинской паской (скриншот)

Что известно о подарке

Принц Гарри получил презент во время визита в центр по лечению и реабилитации пострадавших от войны, где провел целый день с военными, ветеранами и детьми. Министр экономики Юлия Свириденко вручила ему пасхальную корзину, в которой были кулич из муки с разминированных полей и писанки.

"Чтобы показать цену, которую платит Украина, и что наши земли заминированы, подарила принцу подарок", - написала она.

Что известно о тайном визите Гарри в Украину

О приезде стало известно 10 апреля. Во время поездки герцог Сассекский посетил ветеранов ВСУ и пострадавших из-за российской военной агрессии. Он побывал во львовской клинике Superhumans Center. Там он в частности познакомился с британским волонтером Эдди, который после ранения проходит восстановление именно в Украине, и одним из самых молодых пациентов - 10-летним Романом Олексивым. О необъявленной поездке принца не говорили, пока он не покинул Украину.