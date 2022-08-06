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Принц Гаррі зателефонував парамедику "Тайрі" після її звільнення з полону: про що говорили

Принц Гаррі зателефонував "Тайрі" (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Після звільнення з російського полону до парамедика та відомої волонтерки Юлії Паєвської з позивним "Тайра" зателефонував принц Гаррі. Саме він, за словами українки, надихнув її не здаватись та продовжувати боротьбу.

Про це вона розповіла в інтерв'ю The Telegraph.

За її словами, телефонна розмова з британським принципом відбулася приблизно через тиждень після її звільнення з полону.

"Він просто надихнув мене продовжувати боротьбу. Він сказав, що підтримує Україну і всіх нас. І що сім'я "Ігор нескорених" завжди дбає про своїх членів... Я дуже вдячна принцу Гаррі, бо саме після "Ігор нескорених" росіяни перестали мене допитувати й катувати. Я думаю, що поширення інформації по всьому світу вплинуло на їхнє рішення обміняти мене", - сказала волонтерка.

Також незважаючи на травму, отриману в полоні, Паєвська заявила, що сповнена рішучості продовжувати допомагати Україні та наближати країну до перемоги над російською агресією.

Також вона пригадала те "пекло", в якому вона пробула три місяці. Зокрема, росіяни їй казали, що краще покінчити життя самогубством, адже вони все одно хотіли її вбити. До того ж у волонтерки не було ніякої інформації про те, що відбувається у світі.

"Я навіть не знала, чи жива моя сім'я, чи вціліла моя хата, бо росіяни вже майже були в Києві, коли ми виїжджали. Говорили, що нас ніхто не підтримує, що інші країни дають нам тільки стару, іржаву зброю. Говорили, що ми нікому не потрібні й що про Україну всі давно забули", - розказала Юлія Паєвська.

Додамо, що принца Гаррі та українську парамедикиню пов'язує те, що вона бере участь у "Іграх нескорених" у складі української делегації, а член британської королівської родини - ініціатор проведення цих змагань.

Раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський 17 червня повідомив про звільнення "Тайри" з російського полону.

Також парамедик розповіла про полон у Донецькому СІЗО.

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Принц Гаррі