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Принц Гаррі і Меган Маркл вперше за два роки вийшли в світ разом з королівською сім'єю (фото)

Принц Гаррі і Меган Маркл в Лондоні (Getty Images)
Автор: Марина Настевич

Принц Гаррі і Меган Маркл прибули до Лондона на святкування Платинового ювілею правління Єлизавети II і вперше за останні два роки вийшли в світ разом з королівською сім'єю.

Герцог і герцогиня Сассекські побували на службі в соборі Святого Павла, яка відбулася 3 червня.

Єлизавета II не змогла бути присутньою на службі через погане самопочуття - їй стало недобре напередодні, після виходу на балкон Букінгемського палацу, звідки королева вітала натовп підданих. Тому її офіційно представляв принц Чарльз.

Також захід відвідали принц Вільям і Кейт Міддлтон. Як повідомляють королівські джерела, пару посадили таким чином, щоб виключити їх контакт з Гаррі і Меган.

З цієї нагоди Меган одягла білу сукню-пальто Dior в ансамблі з білосніжним капелюшком і класичними човниками. Що стосується Гаррі, то він вибрав чорний фрак поверх білої сорочки і штани в сіру смужку, а також надів свої військові медалі і краватку.

Меган Маркл і принц Гаррі приєдналися до королівської сім'ї на святковій службі (Getty Images)

Пара рука об руку пройшла в собор, де вони приєдналися до членів королівської сім'ї для служби.

Відзначимо, що напередодні герцоги Сассекські вже спілкувалися з королевою, хоча на балкон разом з нею не вийшли - вони дивилися ювілейний парад з одного з приміщень Букінгемського палацу. Пара привезла з собою з США дітей - Арчі і 11-місячну Лілібет, але вони поки на публіці не з'являлися.

Меган Маркл і принц Гаррі приєдналися до королівської сім'ї на святковій службі (Getty Images)

Нагадаємо, раніше принц Гаррі прокоментував участь в "Іграх нескорених" української команди. За його словами, дивно, що багато українських учасників Ігор воювали і після змагання продовжать нести службу.

Ми також повідомляли, що принц Вільям і Кейт Міддлтон порушили нейтралітет королівської сім'ї і публічно висловили свою підтримку Україні і президенту Володимиру Зеленському у війні з Росією.

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Меган МарклПринц Гаррі