Принц Ендрю таємно відвідує королеву Єлизавету щоночі: названа причина

Герцог Йорський глибоко кається за те, що заподіяв королеві Єлизаветі проблеми та незручності.

Йому соромно за те, що матері доведеться витратити близько 12 мільйонів фунтів стерлінгів на те, щоб врегулювати секс-скандал, в який потрапив принц Ендрю.

За даними джерел в королівській родині, Єлизавета II дуже тепло ставиться до сина навіть після скандалу. Вона надає йому моральну і фінансову підтримку.

Однак відвідати матір принц Ендрю може тільки вночі, оскільки за резиденцією постійно стежать журналісти та фотографи.

"Ендрю був дуже обережний і намагався триматися подалі від будь-яких свідків. Він знає, що не повинен висовуватися. Але принц кається і вибачається перед королевою за всі неприємності, які доставив їй", - стверджують джерела в Королівському палаці.

Принц Ендрю (фото: Getty Images)

Також принц вдячний матері за підтримку і розуміє, що завдав монархії сильного удару – і моральний, і матеріальний.

Однак для королеви Єлизавети саме Ендрю є улюбленим сином і до нього вона ставиться з найбільшою ніжністю.

"Він розуміє, наскільки серйозним було все це питання і якої шкоди він завдав. Останнє, що він хотів зробити, це заподіяти коханій матері стільки страждань в її віці", - вважають джерела.

Не виключено, що принцу Ендрю разом з сім'єю доведеться звільнити своє житло і переїхати в форт Бельведер. А в його маєток в'їдуть принц Вільям і Кейт Міддлтон.

Також принцу Ендрю рекомендують на деякий час виїхати з Великобританії, щоб скандал затих.