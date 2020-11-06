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Принц Чарльз був у Києві: в мережі показали раритетний знімок британця

Автор: Людмила Жукова

У мережі показали візит принца Уельського в Україну в 1996 році

Історики згадали про візит принца Чарльза в Україну в далекому 1996 році. У той час британець відвідував Київ з офіційним візитом. Фотографія з'явилася на Telegram-каналі "Розсекречена історія".

Знімок зроблений у 1996 році. В замітці відзначили, що знімок був зроблений фотографом Валерієм Соловйовим і зберігався у фондах агентства Укрінформ.

Автор фотографії опублікував момент привітання принцом Чарльзом диригента військового оркестру в парку Вічної слави.

Принц Чарльз у Києві в 1996 році (фото: t.me/ukrainehistoryunclassified)

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Нагадаємо, що британський принц Чарльз одужав від коронавірусу і вже вийшов із самоізоляції.

Повідомляється, що 71-річний принц Чарльз провів сім днів на карантині в особняку в Шотландії після того, як у нього був позитивний тест і виявлялися легкі симптоми. Після консультації з лікарем він вийшов із самоізоляції. Також повідомляється, що у його дружини герцогині Корнуольської тест не виявив коронавірус, однак вона пробуде в ізоляції до кінця тижня.

Як ми раніше писали, Єлизавета II готується передати корону своєму старшому синові принцові Чарльзу. І статися це може вже в квітні 2021-го.

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