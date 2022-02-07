RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Приносить як хороші, так і погані вісті: що означає голуб, що б'ється у ваше вікно

Автор: Світлана Мащенко

Часто голуби стають нежданими гостями на наших підвіконнях, заглядаючи у вікна і навіть стукаючи в них. Птах, згідно з народними прикметами, може нести, як добрі, так і погані вісті.

Як розпізнати сигнали пернатих, пише RadioTrek.

Що ж означає птах на підвіконні?

Якщо до вас "в гості" прилетів тільки один голуб, то це означає, що незабаром життя може змінитися в кращу сторону, завдяки хорошим новинам.

Якщо птах заглянув у вікно до самотньої людини, то незабаром на неї чекає доленосна зустріч. При цьому працює така прикмета, якщо голуб має біле забарвлення або хоча б біле перо.

Якщо голуб тримає щось в дзьобі, то це віщує прихід грошей.

А ось голуб, що стукає дзьобом по підвіконню, віщує довгоочікувану зустріч.

Якщо голуб залишив послід на підвіконні - скоро вас чекає отримання премії або виграш.

Також якщо голуб б'ється у вікно, то недавно померлий предок спостерігає за родичем і бажає йому щастя і заспокоєння.

Не тільки радість приносить голуб

У разі, якщо птах сильно б'ється у віконне скло, поводиться неспокійно - це поганий знак. Згідно з прикметами, це віщує хвороби і нещастя.

Дуже погане трактування прикмети, якщо він падає на землю замертво. Щоб уникнути негативних наслідків, поховайте птаха, закопавшийого подалі від будинку.

Раніше ми писали, чому жінкам краще не дарувати квіти в горщику на свята, і яка є альтернатива.

Також експерти розповіли, як кішки можуть сигналізувати про небезпеку, і як ще можуть "розмовляти" з нами.

Читайте РБК-Україна в Google News
приметы