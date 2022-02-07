Приносить як хороші, так і погані вісті: що означає голуб, що б'ється у ваше вікно

Що ж означає птах на підвіконні?

Якщо до вас "в гості" прилетів тільки один голуб, то це означає, що незабаром життя може змінитися в кращу сторону, завдяки хорошим новинам.

Якщо птах заглянув у вікно до самотньої людини, то незабаром на неї чекає доленосна зустріч. При цьому працює така прикмета, якщо голуб має біле забарвлення або хоча б біле перо.

Якщо голуб тримає щось в дзьобі, то це віщує прихід грошей.

А ось голуб, що стукає дзьобом по підвіконню, віщує довгоочікувану зустріч.

Якщо голуб залишив послід на підвіконні - скоро вас чекає отримання премії або виграш.

Також якщо голуб б'ється у вікно, то недавно померлий предок спостерігає за родичем і бажає йому щастя і заспокоєння.

Не тільки радість приносить голуб

У разі, якщо птах сильно б'ється у віконне скло, поводиться неспокійно - це поганий знак. Згідно з прикметами, це віщує хвороби і нещастя.

Дуже погане трактування прикмети, якщо він падає на землю замертво. Щоб уникнути негативних наслідків, поховайте птаха, закопавшийого подалі від будинку.