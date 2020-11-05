Не приймайте це серйозно: лікар розгромив міф про віруси і лимони

Лікар спростував міф про віруси і кислоти (Колаж РБК-Україна)

Медик пояснив, чому твердження про вплив кислот на віруси помилкове

Відомий лікар-анестезіолог Борис Бриль стверджує, що думка про те, що віруси бояться кислоти – не більше, ніж звичайний міф. Він пояснив, що лимон або інші кислоти не здатні потрапити всередину бронхів, а отже – не можуть впливати на збудника хвороби.

Медик вважає, що всі розмови про те, що віруси бояться кислоти – не більше ніж міф. Найчастіше віруси базуються в бронхах, а середовище цього органу неможливо змінити за допомогою лимона, соди або перекису. Таку заяву Бриль зробив в ефірі OBOZREVATEL TV.

"Оскільки вірус проходить в глибину бронхів, то середовище в бронхах ми не можемо змінити вживанням лимона, як і содами, і перекисями. Люди, що несуть це, просто не читали книжечку з фізіології та кислотно-лужного балансу", - повідомив лікар.

Він додав, що вплив лимонного соку на коронавірус ніхто не досліджував і говорити про його ефективність з точки зору профілактики COVID-19 абсолютно некоректно.

"Поки нічого не доведено", - підкреслив лікар і відзначив, що немає жодних доказів, що віруси або грип бояться кислотності.

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