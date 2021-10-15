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Как принимать антибиотики без вреда для кишечника: ученые нашли способ

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Пятница 15 октября 2021 20:55
Как принимать антибиотики без вреда для кишечника: ученые нашли способ Какие антибиотики не вредят организму (фото: pixabay)
Автор: Тетяна Самарук

Есть много утверждений, что антибиотики оказывают негативное влияние на здоровье кишечника. Поэтому ученые провели исследование, которое показало, как снизить токсичность лекарств на организм.

Об этом пишет EMBL.

Что показало исследование

Так, специалисты проанализировали 144 препарата, которые чаще всего назначают врачи и их влияние на 27 наиболее распространенных штаммов бактерий, населяющих кишечник.

Отмечается, что сначала ученые выяснили, что антибиотики из семейства тетрациклинов и макролидов не только останавливали рост полезных бактерий (бактериостатическое действие), но и приводили к их гибели. Однако половина штаммов этих бактерий погибла после воздействия тетрациклина и макролидов.

Три наиболее часто используемых антибиотиков: доксициклин, эритромицин и азитромицин – привели к гибели нескольких штаммов бактерий, а рост других было временно подавлено.

Впоследствии ученые анализировали эффект 1200 уже одобренных для человека препаратов, чтобы найти в них "противоядие" антибиотикам. В ходе исследования ученым действительно удалось найти такие антидоты, которые при комбинированном приеме защищали некоторые бактериальные штаммы от гибели, одновременно не снижая эффективности антибиотиков против патогенных бактерий.

Как известно, ни один антидот не может полностью сохранить биоразнообразие микробиоты после антибиотика, а вот снизить токсический эффект может.

Теперь ученые проводят дальнейшие эксперименты, чтобы точно определить комбинации и дозировки препаратов для оптимальной защиты микробиоты кишечника.


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