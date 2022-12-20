Принудительно вывезли из Мариуполя: юный украинец сбежал от россиян, которые его "усыновили" (фото)

В Украину удалось вернуть несовершеннолетнего парня, которого захватчики вывезли из Донецкой области в Россию. Там его "усыновили".
Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Facebook.
По словам Лубинца, парень жил вблизи Мариуполя, незадолго до войны потерял родителей, однако у него есть сестра, а ныне - еще и неравнодушные соотечественники, которые готовы ему помогать.
После захвата Мариуполя, его, как и многих других детей, вывезли в Донецк, а затем в Россию.
Детский омбудсман РФ Мария Львова-Белова, которая приезжала для "милого общения" с детьми на камеру пропагандистских СМИ, решила судьбу Сергея и других увезенных украинских детей - усыновление в российскую семью.
Семья, в которой пришлось быть парню, имела троих собственных детей и уже одну усыновленную. По словам Сергея, с новой "семьей" он не разговаривал.
К счастью, отношение в семье к нему было не жестоким. Однако он все время думал о том, что должен вернуться в Украину.
Помощь парень нашел в интернете. Он направил в один из чат-ботов сообщение, что хочет вернуться в Украину - и получил ответ, что ему в этом помогут.
"Вчера его встретили на границе с Украиной и он счастлив, что наконец-то дома", - написал Лубинец.
Также парень получил должную психологическую помощь и официального опекуна в лице сестры, а также возобновил обучение.
В Украину вернули 16-летнего парня, который жил в приемной семье в России (facebook.com/dmytro.lubinets)
Ранее мы сообщали, зачем россияне вывозят детей из Украины и что их ждет в РФ после депортации.
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