Застосування хімічної зброї: як захиститися, симптоми ураження і що не можна робити

Після того, як за даними "Азову", російські військові вдалися до хімічної атаки в Маріуполі , важливо пам'ятати, як захиститися від забороненого у всьому світі зброї.

Про це розповіли лікарі, пише sviy.doc в Instagram .

Фізичні симптоми застосування хімічною зброєю:

міоз (надмірне звуження зіниць),

дезорієнтація та пітливість,

посмикування та судоми,

подразнення дихальних шляхів і ускладнене дихання,

подразнення очей і шкіри,

нудота та блювота,

втрата свідомості.

Яким повідомленням про застосування зброї треба довіряти

Вони мають містити:

оголошення про ознаки застосування хімзброї,

основні ознаки виявлених хімічних речовин,

територію їхнього застосування,

рекомендації щодо запобігання ураження та надання первинної допомоги,

способи звернення для постраждалих осіб та номери екстрених служб,

вказівки для осіб, які потребують евакуації з зони ураження,

Після підтвердження використання конкретних видів хімічної зброї повідомлення та вказівки будуть деталізовані.

Що треба зробити в першу чергу в зоні хімічного ураження

Надворі:

залишити територію ураження,

намагатися рухатись швидко, але не бігти,

дихати повільно, щоб вдихати якнайменше отрути,

знайти укриття поблизу, якщо це можливо, повернутися у своє помешкання.

В автомобілі:

з’їхати на узбіччя, не заважати руху аварійних автомобілів,

вимкнути двигун і зачинити всі вентиляційні отвори, які втягують зовнішня повітря, включаючи вентиляційні отвори кондиціонера,

прикрити рот і ніс тканиною (шарфом, хустинкою чи маскою для обличчя).

В приміщенні:

піднятися на найвищі поверх та знайти кімнату з якомога меншою кількістю вікон та дверей,

зачинити вікна, двері, вентиляційні отвори та все інше, що допомагає потрапляти повітря в приміщення зовні,

не їсти і не пити нічого, що могло зазнати впливу хімічних речовин,

увімкнути новини та дочекатись повідомлення, коли вихід на вулицю стане безпечним.

Якщо ви відчули симптоми ураження хімічною речовиною

Зніміть верхній шар одягу. Якщо можливо покладіть одягу пакет і закрити його.

Помістіть цей герметичний пакет в інший пакет та запечатайте клейкою стрічкою. Пізніше буде надано інструкції щодо його утилізації або очищення.

Якщо у вас є ознаки або симптоми впливу рідких або подразливих речовин - наприклад почервоніння, свербіж та печіння очей або шкіри - промити їх водою.

Не використовуйте мило для промивання очей. Не торкайтеся інших людей, щоб уникнути можливого поширення хімікату.

Як евакуюватися із зони ураження хімічної зброєю

Під час евакуації вдягніть чистий щільний одяг, який максимально закриє всі ділянки тіла. Якщо є можливість, вдягніть окуляри, маски, шапки та рукавички, а також дощовик. Якщо ви маєте перебувати в укритті, зробіть запас води, їжі та предметів першої необхідності.

Не повертайтесь в зону ураження без відповідних розпоряджень ДСНС та інших екстрених служб, адже території можуть бути небезпечними тривалий час (навіть декілька місяців).