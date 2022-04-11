Окупанти скинули на Маріуполь невідому отруйну речовину, - Азов
Російські окупанти застосували проти українських захисників й цивільного населення в Маріуполі невідому отруйну речовину. Снаряд було скинуто з ворожого БПЛА.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал загону спеціального призначення "Азов".
"Близько години тому російські окупаційні війська використали проти українських військових та цивільних осіб в місті Маріуполь отруюючу речовину невідомого походження, яку було скинуто з ворожого БПЛА", - пише пресслужба "Азов".
Постраждалі скаржаться на дихальну недостатність й вистибуло-атактичний синдром.
Наслідки використання речовини наразі невідомі.
Джерело РБК-Україна, близьке до Міноборони, повідомило, що ймовірність використання агресорами хімічної зброї "дуже висока".
Війна Росії проти України триває сорок сім днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.