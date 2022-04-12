Применение химического оружия: как защититься, симптомы поражения и что нельзя делать

После того, как по данным "Азова", российские военные прибегли к химической атаке в Мариуполе , важно помнить, как защититься от запрещенного во всем мире оружия.

Об этом рассказали врачи, пишет sviy.doc в Instagram .

Физические симптомы применения химическим оружием:

миоз (чрезмерное сужение зрачков),

дезориентация и потливость,

подергивания и судороги,

раздражение дыхательных путей и затрудненное дыхание,

раздражение глаз и кожи,

тошнота и рвота,

потеря сознания.

Каким сообщениям о применении оружия надо доверять

Они должны содержать:

объявление о признаках применения химоружия,

основные признаки обнаруженных химических веществ,

территорию их применения,

рекомендации по предотвращению поражения и оказанию первичной помощи,

способы обращения для пострадавших лиц и номера экстренных служб,

указания для лиц, нуждающихся в эвакуации с зоны поражения,

После подтверждения использования конкретных видов химического оружия сообщения и указания будут детализированы.

Что надо сделать в первую очередь в зоне химического поражения

На улице:

покинуть территорию поражения,

пытаться двигаться быстро, но не бежать,

дышать медленно, чтобы вдыхать как меньше яда,

найти укрытие поблизости, если это возможно, вернуться в свое жилище.

В автомобиле:

съехать на обочину, не мешать движению аварийных автомобилей,

выключить двигатель и закрыть все вентиляционные отверстия, которые втягивают внешний воздух, включая вентиляционные отверстия кондиционера,

прикрыть рот и нос тканью (шарфом, платком или маской для лица).

В помещении:

подняться на высокий этаж и найти комнату с как можно меньшим количеством окон и дверей,

закрыть окна, двери, вентиляционные отверстия и все остальное, что помогает попадать воздух в помещение снаружи,

не есть и не пить ничего, что могло подвергнуться воздействию химических веществ,

включить новости и дождаться сообщения, когда выход на улицу станет безопасным.

Если вы почувствовали симптомы поражения химическим веществом

Снимите верхний слой одежды. Если возможно положите одежду в пакет и закройте его.

Поместите герметичный пакет в другой пакет и запечатайте клейкой лентой. Позже будут предоставлены инструкции по его утилизации или очистке.

Если у вас есть признаки или симптомы воздействия жидких или дразнящих веществ - например покраснение, зуд и жжение глаз или кожи - промыть их водой.

Не используйте мыло для промывания глаз. Не прикасайтесь к другим людям, чтобы избежать возможного распространения химиката.

Как эвакуироваться из зоны поражения химическим оружием

Во время эвакуации наденьте чистую плотную одежду, которая максимально закроет все участки тела. Если есть возможность, наденьте очки, маски, шапки и перчатки, а также дождевик. Если вы должны находиться в укрытии, сделайте запас воды, еды и предметов первой необходимости.

Не возвращайтесь в зону поражения без соответствующих распоряжений ГСЧС и других экстренных служб, ведь территории могут быть опасными длительное время (даже несколько месяцев).