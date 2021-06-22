У додатку "Дія" запустять кабінет пацієнта з мотиваційними пакетами і бонусами

За словами міністра, суть задумки - створення е-кабінету, доступ до якого зможе отримати кожен громадянин через смартфон. Функція, зокрема, дозволить відстежувати проведення повних медичних оглядів пацієнтів.

Для людей старше 55 років їх планують проводити кожні два роки

Ляшко зазначив, що регулюватися це буде нормативно-правовими актами МОЗ, а в е-кабінеті можна відстежити та подивитися свій графік.

Чиновник додав, що МОЗ запроваджує "спільну відповідальність сімейного лікаря і людини".

"Це дозволить нам проводити наші скринінгові програми, дивитися, хто їх проходить, хто їх пропонує - сімейний лікар або лікуючий лікар. І людина зможе відстежувати, чому їй не пропонують ці скринінгові програми, чому вона раз на два роки не проходить обстеження на колоректальний рак або скринінг раку молочної залози - це можна буде відстежувати в кабінеті пацієнта", - розповів Ляшко.

Додатково до кабінету пацієнта МОЗ хоче додати мотиваційні стимули. В першу чергу - для сімейних лікарів, у яких велика кількість підписаних декларацій. Крім того, для людей, які регулярно (щорічно або раз на 2 роки) проходять медичні огляди.

"Це можуть бути запропоновані певні речі - в спортивні зали, в басейни, певні інші мотиваційні пакети, з якими ми зараз працюємо, щоб людина була якомога активнішою, і якомога довше залишалася здоровою", - сказав міністр.

Так, цього року МОЗ запускає мотиваційні стимули щодо профілактики інфекційних захворювань.

"Зокрема, за відсоток охоплення вакцинацією від кору, краснухи та паротиту з 1 вересня буде впроваджуватися доплата сімейним лікарям", - додав Ляшко.

Відео: Ляшко розповів про запуск кабінету пацієнта в додатку "Дія"