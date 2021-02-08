В Україні спростять процедуру реєстрації місця проживання: що буде

Схему реєстрації місця проживання планують спростити в Україні. У Мінцифри заявили, що реєстрація стане доступною в електронному форматі.

За його словами, з 1 вересня цього року чиновникам заборонять вимагати від українців паперові документи - відповідний законопроект вже готують в Мінцифри. Інформацію держслужбовцям доведеться добувати з електронних реєстрів.

"З квітня запускаємо послугу, вона буде напівдекларативна. Штамп у паспорті - ми спростимо цю процедуру, і чиновники не матимуть право вимагати цей штамп або довідку", - заявив Федоров.

За його словами, з 1 квітня спростять процедуру реєстрації місця проживання (прописки). Щоб позначити місце проживання, досить буде зайти на портал і заповнити невелику заяву, вказавши свою фактичну адресу.

Якщо заяву буде заповнювати власник, то підтвердження прийде автоматично, якщо немає - господареві житла на електронну пошту або в додаток прийде посилання, за допомогою якого він зможе підтвердити реєстрацію. Надалі ця процедура дасть можливість скасувати штампи в паспортах.