Приборы для обогрева: что и за сколько покупают украинцы сегодня чаще всего

Что покупают украинцы для обогрева дома

Одним из самых популярных и доступных по цене приборов для обогрева является тепловентилятор или так называемый "дуйчик". Его цена сегодня около 569 грн. При этом, как говорят эксперты OLX Украина, медианная цена на тепловентиляторы снизилась почти на 30% по сравнению с октябрем 2022 года.

Тепловентилятор (фото: Freepik)

Популярным среди украинцев также керамический обогреватель (керамическая панель). Сейчас эти приборы можно купить за 2 225 грн, что на 11% дешевле, чем в прошлом году. Однако и спрос на такие обогреватели в этом году упал более чем на 70%.

Часто для обогрева дома покупают инфракрасный обогреватель, стоимость которого колеблется в пределах 1 712 грн.

В топе приборов для обогрева также находится масляный радиатор. Его медианная цена достигает 2 500 грн, что на 31% меньше, чем в октябре 2022 года.

Масляный радиатор (фото: Comfy.ua)

Медианная стоимость электрического конвектора составляет 1 975 гривен.

Одним из самых дорогих устройств для обогрева (6 200 грн) является электрический камин. Цены на эту "роскошь" выросли на 17% по сравнению с прошлогодним октябрем.

Также для обогрева дома дровами украинцы покупают камины и печи. Медианная стоимость первых составляет почти 15 000 грн. Спрос на них, правда, тоже невелик. А печи на дровах можно приобрести за 7800 грн.

Электрический камин (фото: prom.ua)

"По сравнению с прошлым годом медианные цены выросли - стоимость печей поднялась на 34%, а каминов на 6%", - говорят аналитики.

Эксперты платформы также констатируют, что "в целом по устройствам для обогрева дома произошел спад спроса на 66% по сравнению с октябрем 2022 года".