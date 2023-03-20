Прикованного к постели героя Шумея будут лечить Барселоне при содействии "Шахтера"

Командир зенитно-ракетного комплекса Виталий Шумей, потерявший возможность передвигаться, говорить и самостоятельно есть, доставлен в Барселону для лечения нейросвязей мозга.

Расходы на его лечение взял на себя ФК Шахтер Рината Ахметова.

"Виталия везут в Барселону в клинику, которая специализируется на лечении нейросвязей мозга. Транспортировать мужчину в реанимобиле с группой врачей. Планируют прибыть в больницу 20 марта и начать диагностику и лечение", - говорится в сюжете.

В августе под Авдеевкой Виталий получил минно-взрывную травму и перелом черепа с обеих сторон. Перенес три операции на голове, лечился в Днепре, Киеве, затем в Чернигове.

"Динамика крайне положительная, потому что больной прибывал к нам в состоянии средней тяжести. Сейчас он удовлетворительный", - говорит его врач Сергей Дубров.

Уже сейчас раненый боец может самостоятельно проглатывать и есть, к нему вернулись некоторые навыки.

"Ноги работают у него, начали и руки, и голову поднимать начал. Это уже для нас большой подвиг", - сообщил отец Сергей Шумей.