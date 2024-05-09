Украшаем сад: какие цветы можно посадить в мае

Кроме того, что в мае сажают овощи и ягоды, высаживают еще и определенные цветочные растения, которые обязательно украсят сад или огород. Именно эти цветы хорошо адаптируются к температуре и погодным условиям мая.

О том, какие растения посадить в мае в саду, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Какие цветы сажать в первой половине мая

Цветы, выбираемые для высадки в первой половине мая, более устойчивы к возможным перепадам температуры и влаги, легче переносят холод. Ведь на то, насколько пышным будет рост растений, безусловно, влияют разные факторы.

Кроме этого, цветы, которые сажают в мае, в первую половину месяца, в большинстве своем прорастают за неделю - так что к лету сад станет красочным.

Ниже представлены цветы, которые чаще всего высаживают в первой половине мая.

Розы

Роза, пожалуй, одно из самых популярных растений - и, несомненно, одно из самых красивых.

Существует невероятное количество сортов и разновидностей роз, которые отличаются по форме бутонов, цвету, аромату и высоте куста, наиболее распространенные из которых декоративные - чайно-гибридные, английские, бордюрные, штамбовые и плетистые.

В зависимости от сорта некоторые виды лучше высаживать отдельно, а некоторые - группами. По высоте куст розы может быть от 15 см (бордюрные розы) до 4 м (плетистые).

Кусты роз (фото: Freepik)

Кусты в открытую почву следует сажать в начале мая, чтобы уже к концу месяца роза прижилась и радовала цветениям.

Для более обильного цвета перед высадкой в почву советуют предварительно погрузить корни растения в воду на несколько часов.

Настурция

Настурцией обычно называют отдельный род растений, который правильнее называть "красоля". Существует довольно много видов этого растения, однако в большинстве своем для них характерны лопатообразные цельнокрайние листья и одиночные цветки, имеющие по пять лепестков.

Цветет красоля в основном с мая по сентябрь. Важно отметить, что существуют однолетние и многолетние сорта, некоторые из которых подобны лианам по виду.

Настурция (фото: Wikipedia)

Настурциям присущ период прорастания в течение 14 дней и любовь к теплу. Так что для высадки лучше выбирать солнечные участки, защищенные от ветра.

Астры

Это выносливое, обычно многолетнее растение может вырастать до 50 см высотой, однако дикорастущие могут быть даже до 3 м.

Кроме этого, определенные виды астр, в частности, сорта китайских, отличаются пышностью, напоминая хризантемы - в то время как некоторые похожи на ромашки.

Астры разных сортов (фото: Freepik)

Несмотря на то, что астры легко переносят засушливый климат и влагу, не требуя значительного ухода, они страдают фитофторозом. Так что эти цветы не рекомендуется высаживать вблизи растений из семейства пасленовых.

Ромашка

Ромашка - однолетнее растение из семейства астровых, которое иногда называют "ромен" или "роман". Хотя ромашки могут казаться простыми и не слишком выразительными цветами, они способны превратить сад в цветущее поле.

Ромашка узнается по белому цвету цветов, а в высоту может вырасти до 60 см.

Ромашка (фото: Freepik)

Важно отметить, что ромашка - это цветок, очень любящий тепло и солнце, поэтому сажать его следует на таких участках, где нет тени.

Бархатцы

Однолетние бархатцы, удивляющие разнообразием окраски, прекрасно приспосабливаются как к влажному климату, так и к сухому.

Однако если май начался с теплой и сухой погоды, сажать семена следует на глубине до 3 см. А если преимущественно были дожди - семена следует сажать на глубине до 7 см.

Обычно бархатцы вырастают от 20 до 120 см высотой, в зависимости от вида, образуя при этом плотные кустики.

Бархатцы (фото: Freepik)

Также в первой половине мая высаживают следующие цветы:

гипсофила;

портулак;

петунии.

Какие цветы посадить во второй половине мая

Во второй половине месяца высаживают растения, которым нужно тепло для лучшего роста - однако цвести они будут только в следующем году.

К цветам, которые высаживают во второй половине мая, относятся:

фиалка;

рудбекия;

незабудка;

гесперис.

Фиалка (фото: Freepik)

Рудбекия (фото: Wikipedia)

Незабудка (фото: Wikipedia)

Гесперис (фото: Wikipedia)