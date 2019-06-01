Прикували до дерева: під Дніпром знайшли труп молодого правоохоронця (фото)

Ілюстративне фото: поліція

Правоохоронець вважався зниклим безвісти від 23 травня

Труп 24-річного правоохоронця Владислава Семиниченка був виявлений під Дніпром у лісосмузі. Хлопець зник більше тижня тому, останній раз його бачили 23 травня у першій половині дня, коли він йшов з роботи у виправній колонії на ж/м Західний. Про це повідомляє "Інформатор".

Владислав проживав у Знаменівці. У день зникнення він нібито сів у маршрутний автобус сполученням Дніпро - Солоний лиман, однак ніхто з пасажирів не зміг згадати, на якій зупинці він виходив.

Тіло хлопця було виявлено в лісі в Дніпропетровській області 31 травня, молодий чоловік був прикутий наручниками до дерева, а на голові - поліетиленовий пакет, передає УНН із посиланням на правоохоронні органи.

Також повідомляється, що на трупі були виявлені ознаки гнилистих змін.

У поліції розповіли, що впізнання сталося в одній з лікарень Новомосковська.

Владислав Семиниченко (фото: dp.informator.ua)

В даний час тіло Семиниченкв відправили на судмедекспертизу для встановлення точної причини смерті.

У зв'язку з даним фактом розпочато досудове розслідування.

Як повідомлялося раніше, нещодавно у Київській області біля кафе в Баришівці невідомий застрелив заступника начальника відділення поліції. Чоловіку вистрілили в шию, коли він вийшов на терасу. На момент замаху він знаходився поза службою.

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