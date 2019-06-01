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Приковали к дереву: под Днепром обнаружили труп молодого правоохранителя (фото)

STYLERПроисшествия    01.06.2019 - 23:49
Приковали к дереву: под Днепром обнаружили труп молодого правоохранителя (фото)
Иллюстративное фото: полиция

Правоохранитель считался пропавшим без вести с 23 мая

Труп 24-летнего правоохранителя Владислава Семиниченко был обнаружен под Днепром в лесополосе. Парень пропал больше недели назад, последний раз его видели 23 мая в первой половине дня, когда он уходил с работы в исправительной колонии на ж/м Западный. Об этом сообщает "Информатор".

Владислав проживал в Знаменовке. В день исчезновения он якобы сел в маршрутный автобус сообщением Днепр - Соленый лиман, однако никто из пассажиров не смог вспомнить, на какой остановке он выходил.

Тело парня было обнаружено в лесу в Днепропетровской области 31 мая, молодой человек был прикован наручниками к дереву, а на голове - полиэтиленовый пакет, передает УНН со ссылкой на правоохранительные органы.

Также сообщается, что на трупе были выявлены признаки гнилистих изменений.

В полиции рассказали, что опознание произошло в одной из больниц Новомосковска. 

Приковали к дереву: под Днепром обнаружили труп молодого правоохранителя (фото)

Владислав Семиниченко (фото: dp.informator.ua)

В настоящее время тело Семиниченко отправили на судмедэкспертизу для установления точной причины смерти.

В связи с данным фактом Было начато досудебное расследование. 

Как сообщалось ранее, недавно в Киевской области возле кафе в Барышевке неизвестный застрелил замначальника отделения полиции. Мужчине выстрелили в шею, когда он вышел на террасу. На момент покушения он находился вне службы.

Также мы писали о том, что в Киеве таксист с ножом набросился на полицейского.

Напомним, что в марте полиция раскрыла жестокое убийство 26-летнего военного под Чугуевом. Выяснилось, что мужчину убили трое местных парней за обещанное 22-летней женщиной из Харькова вознаграждение. Преступникам грозит пожизненное заключение.

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Новости Украины полицияДнепропетровская областьпреступленияправоохранители
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