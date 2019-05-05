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Жорстоке вбивство поліцейського під Києвом: нові подробиці (фото, відео)

STYLERЖиття    05.05.2019 - 11:15
Жорстоке вбивство поліцейського під Києвом: нові подробиці (фото, відео)
Фото: РБК-Україна

Правоохоронці розшукують зловмисника

У Київській області біля кафе у Баришівці невідомий застрелив заступника начальника відділення поліції. Про нові подробиці інциденту повідомив Інформатор.

Правоохоронці розшукують зловмисника, який вбив поліцейського. Відзначається, що чоловіку вистрілили в шию, коли він вийшов на терасу. На момент замаху він знаходився поза службою в одному з кафе міста.

На даний момент у Києві та області введена спеціальна операція "Сирена". Вбивці загрожує від дев'яти до п'ятнадцяти років за ґратами або довічне позбавлення волі.

 

Фото: ( kiev.informator.ua)

"За фактом умисного вбивства поліцейського відкрито кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України", - відзначили в поліції.

Нагадаємо, що в Києві таксист з ножем накинувся на поліцейського.

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