На Прикарпатті жінка з COVID-19 померла у швидкій поки її возили по лікарнях

В Івано-Франківській області жінка з коронавірусом померла в кареті швидкої допомоги. Її возили від однієї лікарні до іншої, оскільки ніде не було місць.
Про це розповів мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, повідомляє "Суспільне".
Він заявив, що ситуація в лікарнях Івано-Франківська критична через те, що там не залишилося вільних місць для хворих коронавірусною інфекцією. Швидкі привозять хворих людей і їм доводиться чекати по дві години, щоб звільнилося місце для хворого.
Він також зазначив, що для звільнення місць лікарі змушені виписувати тих, хто перебуває в стабільному і середньому стані, оскільки є люди, які потребують кисневої допомоги.
Зараз в лікарнях Івано-Франківська знаходяться 720 пацієнтів з COVID-19. Повністю заповнена центральна міська клінічна лікарня, міська лікарня № 1, гінекологічне відділення пологового будинку і один поверх кардіологічного центру.
При цьому додаткові місця для коронавірусних хворих готують у міській поліклініці № 2.
"Був випадок, що жінку відвезли в Заболотів, там не було місця. Повезли до Коломиї, там теж відмовили. Жінку відвезли в Калуш, і вона відійшла по дорозі. Не треба закривати очі на такі проблеми, у цій ситуації треба діяти", - сказав мер міста.
Директор Заболотівської лікарні Ігор Палійчук заявив, що жінку не прийняли через те, що в палатах не було кисню. Жінку привезли вранці, а кисень був готовий близько 16:00.
Нагадаємо, на Прикарпатті мобільний госпіталь почали везти перших пацієнтів з COVID-19.
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