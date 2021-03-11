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На Прикарпатье женщина с COVID-19 умерла в скорой пока ее возили по больницам

Автор: Роман Мирончук

В Ивано-Франковской области женщина с коронавирусом умерла в карете скорой помощи. Ее возили от одной больницы к другой, поскольку нигде не было мест.

Об этом рассказал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, сообщает "Суспильне".

Он заявил, что ситуация в больницах Ивано-Франковска критическая из-за того, что там не осталось свободных мест для больных коронавирусной инфекцией. Скорые привозят больных людей и им приходится ждать по два часа, чтобы освободилось место для больного.

Он также отметил, что для освобождения мест врачи вынуждены выписывать тех, кто находится в стабильном и среднем состоянии, поскольку есть люди, которые нуждаются в кислородной помощи.

В данное время в больницах Ивано-Франковска находятся 720 пациентов с COVID-19. Полностью заполнена центральная городская клиническая больница, городская больница № 1, гинекологическое отделение роддома и один этаж кардиологического центра.

При этом дополнительные места для коронавирусных больных готовят в городской поликлинике № 2.

"Был случай, что женщину увезли в Заболотов, там не было места. Повезли в Коломыю, там тоже отказали. Женщину увезли в Калуш, и она отошла по дороге. Не надо закрывать глаза на такие проблемы, в этой ситуации надо действовать", - сказал мэр города.

Директор Заболотовской больницы Игорь Палийчук заявил, что женщину не приняли из-за того, что в палатах не было кислорода. Женщину привезли утром, а кислород был готов около 16:00.

Напомним, на Прикарпатье в мобильный госпиталь начали везти первых пациентов с COVID-19.

Мы также писали о том, что доктор назвал новые симптомы британского штамма COVID-19. Эксперт также отметил, что британский штамм коронавируса передается гораздо быстрее.

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Новости Украины Ивано-Франковская областьКоронавирус
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