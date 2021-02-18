На Прикарпатті вводять жорсткий карантин: які будуть обмеження і що закриють

Обмеження у місті запровадять з 22 по 28 лютого. Планується закрити нічні клуби, розважальні заклади. Всі заклади громадського харчування повинні будуть працювати на винос. Забороняються всі масові заходи, в тому числі заходи релігійного характеру.

Школярі з 5 по 11 клас будуть навчатися дистанційно, учням початкової школи доведеться відвідувати заняття у звичайному режимі. Також працюватимуть дитячі садочки.

За словами міського голови, у місті безперебійно буде курсувати громадський транспорт і працювати магазини та ринки. На відміну від попередніх локдаунів ці обмеження не торкнуться спортивних клубів.

Серед нововведень — на вимогу чиновників, які були присутні на засіданні комісії з надзвичайних ситуацій онлайн, буде обмежений в'їзд в області.

"Будуть встановлені додаткові пости контролю. Це означає, що у тих, хто буде заїжджати в область, буде проводитися вимір температури. Якщо будуть проявлятися ознаки хвороби, будуть прийматися окремі рішення", — повідомив голова Івано-Франківської ОДА Андрій Бойчук.

Що відбувається з коронавірусом на Прикарпатті

Ситуація із захворюванням на коронавірус в області наближається до критичної — зазначив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Відучора він на Прикарпатті. Лікарні переповнені. Тому мова йде про негайне розгортання додаткових ліжок — 600 нових місць обладнають вже до кінця тижня.

Протягом минулої доби на Прикарпатті підтвердили ще 799 випадків захворювання COVID-19. Це на 153 більше, ніж за минулу добу. Всього коронавірус виявили в 57 299 прикарпатців. Найбільше захворіло в Івано-Франківську — 153 і Надвірнянському районі — 112. Про це повідомляє ГУ "Івано-Франківський обласний лабораторний центр МОЗ України".