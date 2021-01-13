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На Прикарпатті лікаря зацькували за носіння маски: Бог захистить від усього!

Середа 13 січня 2021 11:58
На Прикарпатті лікаря зацькували за носіння маски: Бог захистить від усього!
У селі Верховина не вірять в коронавірус (фото: prosestru.cz)
Автор: Людмила Жукова

33-річну Вікторію Махнич зацькували за носіння маски. Жінка працює сільським лікарем в Верховині і одягає засіб захисту в церкву і на прийом з пацієнтами. Зараз у Вікторії близько двох тисяч пацієнтів, які у неї спостерігаються.

Як повідомляється в сюжеті "Вікна", українці в селі не хочуть вірити в існування коронавірусу.

"Дуже часто не вистачає ні часу, ні сил. Ми працюємо навіть на вихідних", - розповідає сімейний лікар.

З самого початку епідемії Вікторія виїжджає до пацієнтів, які хворі коронавірусом. Засоби індивідуального захисту одягає вже перед входом до хворих, а не на вулиці. Каже, що в селі не розуміють цього і насміхаються над захистом.

"Одного разу їхали брати у людини мазок на ПЛР-тест, були повністю одягнені в захисні костюми, то сусіди нас мало не побили", - зазначила Вікторія.

Вона додала, що є єдиною, хто ходить у масці і в церкву.

"В храм Божий в масці, Бог нас спасає від усього, врятує і від цього. Не треба біля храму маски!" - заявила одна з селянок.

В цей же час в церкві місцеві жителі по черзі цілують ікону і хрест.

Прикарпатті труять лікаря з-за маски

Як ми раніше писали, українські туристи просять не закривати Буковель і перестати їм заздрити.

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