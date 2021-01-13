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На Прикарпатье врача затравили за ношение маски: Бог защитит от всего!

Среда 13 января 2021 11:58
На Прикарпатье врача затравили за ношение маски: Бог защитит от всего!
В селе Верховина не верят в коронавирус (фото: prosestru.cz)
Автор: Людмила Жукова

33-летнюю Викторию Махнич затравили за ношение маски. Женщина работает сельским врачом в Верховине и надевает средство защиты в церковь и на прием с пациентами. Сейчас у Виктории около двух тысяч пациентов, которые у нее наблюдаются.

Как сообщается в сюжете "Вікна", украинцы в селе не хотят верить в существование коронавируса.

"Очень часто не хватает ни времени, ни сил. Мы работаем даже на выходных", - рассказывает семейный врач.

С самого начала эпидемии Виктория выезжает к пациентам, которые больны коронавирусом. Средства индивидуальной защиты надевает уже перед входом к больным, а не на улице. Говорит, что в селе не понимают этого и насмехаются над защитой.

"Однажды ехали брать у человека мазок на ПЦР-тест, были полностью одеты в защитные костюмы, то соседи нас чуть ли не избили", - отметила Виктория.

Она добавила, что является единственной, кто ходит в маске и в церковь.

"В храм Божий в маске, Бог нас спасает от всего, спасет и от этого. Не надо возле храма маски!" - заявила одна из селянок.

В это же время в церкви местные жители по очереди целуют икону и крест.

В Прикарпатье травят врача из-за маски

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